Novo Refúgio Ilhas dos Guarás é fruto de estudo e muita dedicação

Edgar Fernandez (de vermelho) e este repórter em um mutirão de limpeza na baía de Guaratuba (junho/2019)

Neste mês de março, o Litoral do Paraná ganhou mais uma unidade de conservação estadual, o Refúgio da Vida Silvestre Ilhas dos Guarás, na baía de Guaratuba. Segundo o IAT, ele deverá ser inaugurado oficialmente dentro de seis meses, junto com outras três UCs criadas pelo Governo do Estado: Estação Ecológica Tia Chica, em Reserva do Iguaçu (Centro-Sul); Estação Ecológica Reserva de Bituruna, em Bituruna (Sul); e Área de Proteção Ambiental (APA) do Miringuava, em Araucária.

Na divulgação da criação do refúgio, no último dia 8, em uma solenidade com a presença do governador em exercício Darci Pianna, não foram informados os detalhes e a delimitação da UC, e ninguém lembrou do seu principal responsável. De acordo com o pesquisador em ornitologia Fernando Costa Straube, “não se trata apenas de mais uma unidade de conservação e sim de um dos resultados do estudo sensacional conduzido por Edgar Fernandez”.

Ele se refere ao professor estadual e atual diretor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba, que tem dedicado anos à pesquisa, divulgação e proteção dos guarás, retornaram à baía de Guaratuba depois de décadas desaparecidos.

Straube informa que Fernandez realizou o estudo, “orientado por uma professora brilhante (Juliana Quadros)”, dentro Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável da UFPR Litoral, junto com a equipe do Projeto Guará, da qual faz parte.

Fernando Straube explica que o guará era uma ave “abundantíssima até o início do século 19, quando foi exterminada para coleta de penas e ovos. Só mais recentemente voltou a recuperar suas populações que hoje novamente enfeitam e alegram todo o litoral do Paraná. Agora estão ainda mais protegidas, graças ao trabalho desses abnegados pesquisadores”.

Edgar Fernandez conta que o trabalho iniciado em 2008 pelo Instituto Guaju, no ano de 2018 foi potencializado com o apoio técnico da UFPR em especial da professora Juliana Quadros. O Refúgio da Vida Silvestre Ilhas dos Guarás é um dos resultados da pesquisa de mestrado que ele desenvolve na UFPR.

“Este trabalho com os guarás vem se perpetuando ao longo dos anos. Mais um passo importante para conservação no Litoral do Paraná. Um salve para toda equipe do Projeto Guará e as parcerias que esse projeto permite realizar. Viva a Baía de Guaratuba e toda sua Biodiversidade”, comentou Fernandez

Fotos dos guarás (autor: Edgar Fernandez)