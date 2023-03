Voluntários da Cattalini fazem coleta de lixo e projeto com pescadores

No próximo dia 18 (sábado), o Grupo de Voluntários da Cattalini Terminais Marítimos realizará sua primeira ação do ano, com recolhimento de resíduos na orla, no entorno do trapiche da Comunidade de Amparo. A programação terá a participação dos parceiros: Rocha Terminais Portuários, Sebrae e Secretaria de Meio Ambiente de Paranaguá.

Na oportunidade, será realizado o cadastramento dos pescadores artesanais beneficiados com o Projeto Meu Pescado. Esta será uma das etapas do projeto, lançado no ano passado. A ação contará com roda de conversa com os moradores sobre conscientização ambiental e tutela responsável de animais domésticos.

A novidade estará por conta do início das atividades dos “Jovens Voluntários”, grupo formado pelos filhos dos colaboradores que já integram o Grupo. Formado por 119 membros, o Grupo de Voluntários da Cattalini foi criado há 3 anos e promove ao longo do ano atividades voltadas às áreas social e ambiental.

Projeto Meu Pescado

A Cattalini está desenvolvendo – junto com Colônia de Pescadores Z-1, Sebrae e prefeitura –, o Projeto Meu Pescado, que “busca capacitar comunidades pesqueiras localizadas no seu entorno; agregar valor aos produtos oriundos da pesca; e contribuir para um acréscimo sustentável de seus rendimentos”

No projeto, a Cattalini participa com a aquisição de todo o maquinário e demais equipamentos necessários para o beneficiamento dos produtos, deixando-os prontos para serem comercializados. O objetivo é a criação de uma marca própria sendo vendida diretamente ao comércio local.

Ao Sebrae caberá o repasse de orientações e treinamentos sobre formalização do negócio, comercialização, boas práticas de manuseio, armazenamento, entre outros. A prefeitura presta apoio institucional, através das secretarias da Agricultura e de Indústria e Comércio.