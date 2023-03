DNIT inicia as obras no km 33 da BR-277

DNIT inicia as obras no km 33 da BR-277

Foto: DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou na manhã desta quarta-feira (15) as obras para evitar o aumento das fendas no km 33 da BR-277, em Morretes.

Operários trabalham no local e já retiraram a capa de asfalto onde aconteceu o afundamento e apareceram as trincas. A equipe estuda a possibilidade de colocar pedras para dar mais sustentação no trecho. Ao mesmo tempo, geólogos analisaram o local com equipamentos sofisticados para saber as causas do rompimento do talude de aterro e definir o tipo de obra de contenção que será necessário executar.

O trecho entre o km 33,9 e km 32,8, no sentido Litoral está bloqueado desde 8 de março. Motoristas usam a pista do sentido Curitiba. Há outro desvio mais cima na Serra do Mar, no km 42, onde um deslizamento de terra foi registrado em outubro de 2022e o DNIT ainda faz a proteção da encosta.

Em nota divulgada ontem o Dnit explica a situação e o trabalho que está realizando:

“O DNIT informa que, hoje, dia 14 de março de 2023, foi enviada uma equipe técnica em campo para avaliar a situação da trinca longitudinal na ponte sobre o rio Pitinga, km 28 da BR-277/PR.

Após análise, constatou-se que, no local, há apenas desgastes do pavimento e uma trinca transversal no encabeçamento da ponte situada na pista crescente.

Quanto à trinca transversal, tal patologia é comum em obras de arte (viadutos) que não possuem a chamada laje de transição.

Pelo exposto, informamos que não foram identificadas, pelo DNIT, patologias neste momento que remetam à interdição completa ou parcial do km 28.

Esclarecemos que a trinca do km 28 não possui qualquer ligação com o afundamento do km 33.

Por fim, informamos que o DNIT dará início às obras do km 33 a partir de amanhã, dia 15/03/2023.