Pesquisa mostra perfil dos visitantes no Litoral: 87,9% é do Paraná

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) apresentou nesta quarta-feira (15) alguns resultados de uma pesquisa sobre a temporada de verão no Litoral. A pasta fez uma sondagem nos municípios com o objetivo de identificar o perfil dos visitantes.

A coleta dos dados ocorreu entre os dias 1º e 30 de janeiro, envolvendo 3 mil pessoas e resultou em uma amostra final de 2.776 entrevistas respondidas pelo público que foi até os postos de informações turísticas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e às estruturas de informações turísticas itinerantes em Antonina, Morretes e Paranaguá. Das pessoas que responderam a pesquisa, 37,6% pernoitaram em Guaratuba, 34,2% em Pontal do Paraná e 23,7% em Matinhos.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos visitantes do Litoral foi do próprio Paraná (87,9%) e 11% de outros estados, principalmente de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Já os turistas internacionais representam 1% do total, originários principalmente da Argentina e do Paraguai.

A maioria deles permaneceu no Litoral entre cinco a sete pernoites (28,2%), enquanto 18,2% ficaram entre três e quatro noites, 15,9% entre oito e dez noites e 10% ficaram apenas um dia (excursionistas).

O levantamento traz também uma avaliação da infraestrutura turística. Entretenimento (87,6%), comércio (86,4%) e segurança (88,2%) foram os principais destaques. Cerca de 37,2% ficaram em casa própria, 26,8% em imóvel alugado e 14,7% em imóvel de parentes ou amigos. A sondagem ainda afirma que 85,3% já conheciam o Litoral do Paraná.

“O objetivo foi avaliar o turismo receptivo na região, buscando entender os hábitos de viagem das pessoas que visitam o Paraná, bem como os pontos positivos e aqueles em que a estrutura precisa melhorar. A ideia é que os resultados auxiliem na elaboração de estratégias para melhorar a experiência nos atrativos turísticos do Estado. Obviamente que o levantamento deve ser realizado com frequência, para podermos monitorar e medir os resultados”, explica o secretário Marcio Nunes.

INTELIGÊNCIA TURÍSTICA – A nova estrutura da Secretaria incorporou uma coordenação de Inteligência e Estratégia Turística, que tem a missão de reunir e analisar dados locais e globais atualizados sobre os segmentos turísticos, dando maior segurança e velocidade ao processo de tomada de decisão.

Esse mapeamento é um resultado dessa estratégia. Os próximos a serem divulgados trarão dados sobre os visitantes dos principais atrativos turísticos; monitoramento do Cadastur (o cadastro turístico do governo federal); monitoramento dos empregos e estabelecimento turísticos; e, por fim, o monitoramento do tráfego aéreo.

“Nossa missão é não apenas reunir os dados, mas estruturá-los, agregá-los e analisá-los corretamente para que possam nortear a condução de políticas de inteligência mercadológica e competitiva no turismo paranaense, alinhando expectativas, estabelecendo níveis de interação com parceiros estratégicos, com estados e municípios, além de profissionais e empreendimentos do setor”, disse o diretor de Gestão, Sustentabilidade e Inteligência Turística da Secretaria de Turismo, Marcelo Martini.