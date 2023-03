Dois atobás marrons encontrados nas praias são soltos após tratamento

Dois atobás-marrons (Sula leucogaster) foram soltos no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, neste mês de março. As aves foram resgatadas debilitadas e passaram por reabilitação pela equipe multidisciplinar do Laboratório de Ecologia e Conservação, que realiza o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná.

Um dos atobás foi atendido no Centro de Reabilitação no dia 6 de fevereiro, após resgate dos monitores de campo Jairo Athanasio e Bernadete do Rosário Squenine, no sul da Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba. A ave apresentava lesão muscular em asa direita e se recuperou bem após tratamento pela equipe.

O outro animal foi resgatado no dia 10 de fevereiro, em Guaratuba, pelos técnicos de monitoramento Fernanda Felisbino e Nícolas Chierigatti. Este atobá estava com sinais de infecção no sistema respiratório, causada por parasitas. Após 21 dias em tratamento, a ave se recuperou e pode voltar à natureza.

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

Informações e imagens: LEC-UFPR / PMP-BS