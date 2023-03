Porto de Paranaguá faz 88 anos com grandes planos e uma denúncia sem resposta

Banner do leilão que está sendo questionado

O Porto de Paranaguá completa 88 anos nesta sexta-feira (17) e os eventos de comemoração acontecem amanhã (sábado, 18). Às 8h30, o 1º passeio ciclístico Porto Cidade, e às 16h, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação com sete aeronaves. Mas nem tudo são flores neste aniversário, como veremos logo abaixo. Há uma grave denúncia sem resposta que ronda a tancagem e uma área do terminal de líquidos do principal porto estadual.

O site da empresa pública Portos do Paraná, que administra os portos Paranaguá e Antonina, comemora a data informando que “aposta em grandes obras que vão ampliar a capacidade de movimentação de cargas e atrair novos investimentos, que vão gerar emprego e renda para o Litoral do Estado”.

Entre as grandes obras em andamento está o Projeto Cais Leste – Moegão. “Com um investimento de R$ 592 milhões, o projeto vai centralizar a descarga dos trens que chegam ao Porto de Paranaguá, ampliar a participação do modal ferroviário e foca no futuro da logística no Estado e no cenário nacional”.

A Portos do Paraná também se prepara para levar a leilão em 2023 quatro áreas. A PAR 09, de 26.576 metros quadrados, é destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. A PAR 14 (49.841 metros quadrados) e a PAR 15 (38.859 metros quadrados) são destinadas à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais. A PAR 03, ainda em fase de estudo, de 38 mil metros quadrados, será destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, principalmente fertilizantes.

“Com novos arrendamentos, os investimentos privados já previstos pela autoridade portuária podem chegar a R$ 3 bilhões nos próximos anos”.

Denúncia – Os “bilhões” são ainda mais impressionantes se levar em conta o valor irrisório do arremate do último leilão, no dia 24 de fevereiro. O arrendamento gerou críticas e uma denúncia de direcionamento que, segundo fonte, será encaminhada aos ministérios públicos federal e estadual.

Uma área do Terminal Público de Álcool do Porto de Paranaguá, avaliado entre R$ 62 milhões e R$ 186 milhões, foi arrematada no primeiro lance pelo valor de R$ 1 milhão. Só teve um “concorrente”. Segundo a denúncia que chegou à imprensa, a licitação da área de 85.000 m2, denominada PAR 50, teve um conjunto de restrições que espantou seis interessados que havia.

Na manhã desta quinta-feira (16), O Correio pediu esclarecimentos a empresa Portos do Paraná, que respondeu, nesta sexta-feira: “Não iremos nos manifestar neste momento”.

