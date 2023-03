Enio afirma que Itaipu seguirá políticas do governo Lula

Ao assumir a Diretoria-Geral brasileira de Itaipu, Enio Verri defendeu o fortalecimento do papel estratégico da usina no desenvolvimento e na participação das políticas do governo federal

A manhã desta quinta-feira (16) foi diferente no Cineteatro dos Barrageiros, na usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Tudo por conta da posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, que contou com a presença dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e autoridades dos dois países.

Em seu discurso de posse, o diretor-geral brasileiro afirmou o comprometimento de sua gestão com os objetivos do governo federal, principalmente no combate à desigualdade e políticas sociais. “Reitero o compromisso central do governo Lula: fortalecer o papel estratégico de Itaipu no desenvolvimento. Queremos participar ativamente e subsidiar políticas do governo federal, em parceria com os governos estadual e municipais do Paraná.”

Verri citou investimentos nos governos anteriores de Lula e destacou que a educação foi uma bandeira importante, com a criação do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), da Unila e o campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Foz do Iguaçu. “Seus frutos já estão sendo colhidos e continuarão sendo colhidos pelas futuras gerações. Como professor, sei que as instituições de ensino e pesquisa são os verdadeiros instrumentos para a transformação social”, afirmou.

O novo diretor afirmou que sua gestão será voltada ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. “Há quem prefira abordar a energia somente pelo lado da economia, como um insumo essencial ao desenvolvimento, o que é rigorosamente verdadeiro. Porém, prefiro ressaltar a dimensão social da energia. A universalização do acesso é condição habilitante para uma cidadania plena no século 21”, apontou o diretor-geral.

E acrescentou que Itaipu não pode exercer um papel de mera geradora de energia, mas é, antes de tudo, um exemplo de um projeto bilateral de reconciliação, cooperação e integração. “Itaipu aplica a melhor engenharia no gerenciamento do reservatório, da barragem e de suas instalações. Mas não só isso: Itaipu também cuida das pessoas e do meio ambiente e estimula o desenvolvimento regional sustentável.”

Ainda de acordo com o diretor, Itaipu continuará com um olhar prioritário para o território no qual está inserida e para as comunidades do seu entorno. “Vamos reconstruir a rede de parcerias, estreitar as relações com universidades e o setor produtivo, dialogando com as comunidades, municipalidades, cooperativas e organizações sociais. Vamos apostar na vocação do PTI de celeiro de boas práticas e inovações para apoiar o desenvolvimento local e regional”, completou.

Fontes: Site de Enio Verri e Itaipu Binacional

Fotos: Stela Guimarães, Newton Almeida e Rubens Fraulini / Itaipu Binacional e Ricardo Stuckert