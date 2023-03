TJ nega revisão do caso Evandro e Beatriz Abagge vai recorrer

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou recurso de Beatriz Abagge e, pelo placar apertado de 3 votos a 2, manteve a condenação pela morte do menino Evandro Ramos Caetano, ocorrida em 1992,em Guaratuba.

A defesa da Beatriz também pedia que ela fosse julgado na mesma Câmara onde foram julgados os demais réus, 1ª Câmara, o que não foi atendido. Sua defesa também pedia, que caso a 2ª Câmara julgasse por manter a competência do caso, concedesse a revisão criminal com base em gravações que mostram que ela e outros réus foram torturados para confessar o crime. O Governo do Paraná reconheceu o fato e pediu desculpas formais aos réus.

Pela decisão, os desembargadores consideraram que as gravações, feitas em fitas K-7, devem ser submetidas a perícia fontes de ser incluída ao processo, além de incluir o contraditório do Ministério Público do Paraná.

Beatriz Abagge disse que irá recorrer. Ela comenta a decisão em um vídeo: “Quando me perguntaram a expectativa para esse julgamento, eu disse ‘nenhuma’. Eu tinha esperança e ela veio através do brilhante voto da desembargadora Simone Cherem, que soube enfrentar a matéria, e do desembargador Kennedy (Mattos). Aos demais desembargadores e à ‘PGE do Estado do Paraná’ (Procuradoria-Geral do Estado), eu digo que minha família não precisa de elogios. Minha família precisa é de justiça e continuaremos lutando para que ela prevaleça”, disse Beatriz.