Marinha alerta para ressacas e ventos fortes no Litoral

A Marinha divulga previsão de ressaca nos próximos dias nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre São Francisco do Sul (SC) e São João da Barra (RJ), com ondas de até 3,5 metros de altura.

De acordo com Serviço Meteorológico Marinho, o fenômeno deve ocorrer entre a noite de sábado (1º) até a manhã de segunda-feira (3). As ondas terão direção sudoeste a sul.

Também estão previstos ventos com até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, de São Francisco do Sul a Santos (SP), ao longo do dia 1º de abril. Serão ventos de direção sudoeste a sudeste.

Mais ao sul, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de São Francisco do Sul, devem ocorrer ressaca, com altura de até 4 metros, da noite de sexta-feira(31) até a noite do domingo (2).

Por fim, nesta faixa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de São Francisco do Sul, a previsão de ventos de direção sudoeste a sul, com intensidade de até 88 km/h (47 nós). Devem ocorrer entre a tarde de sexta e a manhã de domingo.