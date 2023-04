Navio de luxo faz parada em Paranaguá com passeios pela região

Navio de luxo faz parada em Paranaguá com passeios pela região

Foto: Divulgação

Por volta das 5h30 desta segunda-feira (3), atraca no Porto de Paranaguá o luxuoso navio Silver Wind, da operadora Silversea Cruises. Traz a bordo 224 passageiros americanos, britânicos, belgas e alemães, todos com passeios agendados para conhecer o Litoral.

O primeiro grupo desembarca às 6h, segue de ônibus até Curitiba e desce a Serra do Mar de trem. O segundo irá entre 7h e 8h a Morretes para percorrer estradas rurais com veículos 4×4. E o terceiro, que desembarca às 8h30, tem agendada uma caminhada cultural pelo Centro Histórico de Paranaguá, envolvendo o Museu de Arqueologia e Etnologia e o Mercado Municipal.

Bibiana Antoniacomi, diretora da Special Paraná Turismo Receptivo, conta que a programação atraiu muito a atenção dos passageiros e que todos vão descer. “A caminhada cultural será focada na história, na gastronomia, nos costumes de Paranaguá. Os que vão para Morretes, além dos passeios de jipe, vão visitar um alambique. E os que optaram por descer a Serra de Mar de trem, vão viajar nos vagões de luxo. Sempre acompanhados por guias e equipe locais, para mostrar o que nossa região tem de melhor”, explica.

O Silver Wind é um pequeno e luxuoso navio com capacidade máxima de 96 passageiros e 250 tripulantes. Renovado em novembro de 2021, conjuga espaços amplos com ambientes íntimos. Dentro, são várias opções de acomodações, restaurantes e áreas públicas: convés com piscina, spa, bar, salão de beleza, observatório, academia de ginástica e até um estúdio fotográfico.

Foto: Divulgação

Com informações da Portos do Paraná