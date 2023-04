Litoral tem dois afogamentos e um corpo decapitado neste domingo

Fotos do BPMoa publicadas pela Rádio Ilha do Mel

O Corpo de Bombeiros do Litoral (8º GB) registrou neste domingo (2) dois afogamentos, em Paranaguá e em Morretes, e ainda um corpo decapitado dentro um rio de Guaratuba.

O primeiro caso aconteceu na Ilha do Mel, em Paranaguá, Por volta das 11h, um rapaz de 19 anos caiu no mar quando descia na trilha do Farol com familiares e não foi mais visto. Ele foi derrubado por uma onda, devido ao mar estar muito agitado, conforme estava previsto.

Os guarda-vidas do posto da Praia de Fora contornaram o morro com o uso do pranchão, enquanto o helicóptero Falcão 04, da Polícia Militar (BPMoa) e um jet ski dos Bombeiros fizeram buscas mais longe.

Por volta das 13h, um rapaz se afogou ao mergulhar em um local conhecido como Recanto Lagoa Azul, em Morretes, próximo do limite com Paranaguá. Foram feitas buscas no local e, por volta das 15h30, o corpo foi encontrado próximo à Ponta do Ubá, por pessoas que estavam passeando de jet ski.

O corpo foi colocado em uma lancha por outras pessoas e o helicóptero do BPMoa foi guiando a embarcação até encontrar o jet ski dos Bombeiros, que conduziu a lancha até um local de desembarque, em Paranaguá, onde era esperada a equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Em Guaratuba, um corpo foi encontrado boiando no rio Boguaçu-Mirim, no bairro Carvoeiro. O corpo estava sem a cabeça e sem um dos braços.

Este texto será atualizado quando houver mais informações.