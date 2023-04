Pontal do Paraná realiza Abril Laranja em defesa dos animais

A Prefeitura de Pontal do Paraná e a Rede de Proteção Animal do município realizam uma série de atividades de conscientização sobre maus tratos praticados contra os animais, incluindo o abandono.

O ”Abril Laranja” foi instituído em 2006 e é seguido em diversos países. A primeira das atividades é o Mutirão de Castração, nesta terça, quarta e quinta.

Será no Jardim Canadá, na travessa Alberta, ao lado do ginásio da Escola Municipal Ezequiel Pinto da Silva. Não é cobrado nada, mas a prefeitura pede que as pessoas levem 1kg de ração (pacote lacrado) que será doado às cuidadoras cadastradas (Banco de Rações).

Confira algumas atividades do Abril Laranja

Dias 4, 5 e 6 – Mutirão de Castração | Ginásio da Escola Ezequiel da Silva EZEQUIEL- tv. Alberta nº 131, Jardim Canadá

Dia 25 – Fórum Abril Laranja | Centro de Capacitação – rua Dídio Costa, nº 422, Praia de Leste

Dia 29 – Feira de Adoção | Praça Alvorada – Balneário Shangri-lá

Em todos os eventos haverá coleta de doações para o Banco de Ração.