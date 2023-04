Goura entrega kit para Defesa Civil de Guaratuba, Piraquara e Quatro Barras

As coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil de Guaratuba, Piraquara e Quatro Barras receberam do deputado estadual Goura (PDT) dois kits, que foram adquiridos por meio de emenda parlamentar sua no Programa Paraná Mais Cidades, do Governo do Paraná.

“São equipamentos essenciais para que as equipes de Defesa Civil desses municípios deem a primeira respostas em casos de incêndios florestais, enchentes, alagamentos e outros desastres. Com a nossa emenda fortalecemos o sistema de defesa civil”, comentou Goura.

Kit Compdec

As entregas dos Kit Compdec (da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil – Cepdec)) aconteceram nos dias 30 e 31, nas prefeituras de Piraquara e de Guaratuba respectivamente. Um kit vai atender a Defesa Civil de Piraquara e de Quatro Barras e o outro a de Guaratuba.

O Kit Compedec é composto por seis roupas jardineira, duas motosserras, 10 luvas de vaqueta, 30 luvas de borracha, 10 lanternas de cabeça, 10 lanternas portáteis, duas lanternas holofotes, duas mochilas costais, seis abafadores, dois sopradores, 10 capacetes e 50 coletes.

O chefe da Divisão de Gestão de Desastres da Defesa Civil, major Daniel Lorenzetto, explicou que o Kit Compdec é muito importante para minimizar as consequências de desastres. “Com as coordenadorias municipais melhor equipadas é possível agir de pronto e enfrentar o problema logo no início até que, se for necessário, outros órgão entrem em ação como a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros”, explicou.

Segundo Lorenzetto, cada kit é suficiente para equipar 10 agentes para atuarem em situações para o primeiro atendimento em caso de desastres envolvendo inundações ou alagamentos, princípios de incêndios em vegetação e outras situações de emergência.

Guaratuba – Na prefeitura de Guaratuba, a entrega foi acompanhada pelo professor Israel Montezuma, um apoiador do deputado Goura na cidade. O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (União) agradeceu o apoio do deputado. “Fico feliz que o município de Guaratuba tenha sido contemplado pela emenda do deputado Goura. As ações de prevenção e de atendimento rápido são fundamentais para a preservação do meio ambiente”, comentou Justus.

Em seguida, Goura e Israele Montezuma presenciaram, na distância adequada, a revoada de guarás na baía de Guaratuba, como parte de um projeto de preservação e educação ambiental organizado pelo Instituto Guaju.