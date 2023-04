Em rápido tour cultural, passageiros de navio visitam museu, igreja e mercado de Paranaguá

Fotos: Claudio Neves / Portos do Paraná

A receptividade e gentileza dos moradores de Paranaguá chamaram a atenção dos turistas americanos, britânicos, belgas e alemães na caminhada pela cidade, informa a Portos do Paraná. Eles são passageiros do luxuoso navio Silver Wind e desembarcam no Porto de Paranaguá nesta segunda-feira (3). São 224 turistas.

Um grupo seguiu para conhecer as belezas do município de Morretes e outro seguiu para uma caminha cultural em Paranaguá, cidade mãe do Paraná.

“É uma mostra do que a movimentação de grandes navios de cruzeiros vai trazer a Paranaguá e ao Litoral a partir de novembro, quando devemos receber na cidade cerca de 50.000 pessoas”, disse o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli.

Para Tomas Hecke, guia de turismo que acompanhou o grupo, é importante apresentar aos turistas o que é diferente. “Explico que a cidade é o berço do Paraná, mas não é preparada para o turismo, por isso ela é interessante. Outra coisa que chama muita atenção desse perfil de turistas é a natureza, tivemos sorte de o dia estar perfeito, ensolarado ”, explicou.

Caminhada Cultural – O passeio em Paranaguá começou na Fontinha, a mais antiga construção em alvenaria militar do município, seguindo pela rua até o Museu de Arqueologia e Etnologia, onde assistiram a uma palestra explicativa e visitaram o local. Em seguida, conheceram o Centro Histórico e seus casarios e a catedral da cidade, finalizando com degustação de bebidas e comidas regionais no Mercado Municipal.

A turista Donna Boyer, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi uma das que mais fotografou Paranaguá. “Eu amei a cidade, não esperava que fosse assim, as pessoas são muito alegres. Gostei do museu, dos casarios antigos e de observar o mangue, é incrível”, disse Donna.

“Estou encantada, pensei que era uma cidade grande, com muito concreto e prédios. Não pensei que teria tanta natureza. Eu gostei muito do Rio Itiberê, da quantidade de árvores, plantas e principalmente das pessoas, todos sorriem. Vou voltar com certeza”, afirmou a mexicana Alin Aguilar, tripulante do navio. O navio Silver Wind veio de Porto Belo, em Santa Catarina, e segue agora para o município de Ilha bela, no estado de São Paulo.

Fontes: Portos do Paraná e AEN