Guaratuba recebe ônibus escolar destinado por Enio Verri

Como deputado, o atual diretor-geral da Itaipu destinou diversos recursos para a cidade a pedido do Diretório Municipal do PT

Foto: Arquivo

O compromisso assumido por Enio Verri de destinar recursos para aquisição de um ônibus escolar para Guaratuba foi concluído nesta semana com a entrega do veículo. A entrega foi em um grande evento em que o governador Ratinho Junior reuniu mais de cem prefeitos e diversos parlamentares e enfileirou 173 ônibus no estacionamento do Palácio Iguaçu, nesta segunda-feira (3), em Curitiba.

Segundo o governo estadual, foi feito investimento de R$ 117 milhões para a aquisição de 340 veículos. Metade dos recursos é proveniente do tesouro estadual e outra metade de emendas da bancada federal do Paraná, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), informou a Agência Estadual de Notícias.

Além de Guaratuba, Enio Verri destinou ônibus escolares para as cidades de Floraí, Kalore, Turvo e Wenceslau Brás, com investimentos de aproximadamente R$ 1,7 milhão.

O Diretório Municipal do PT de Guaratuba comemorou a entrega do veículo, além de um recurso de R$ 200 mil para a Saúde destinado pela deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e mais R$ 200 mil gestionados por Verri para manutenção da rua Padre Landell de Moura, no bairro Eliane, recursos estes informados ao prefeito Roberto Justus.

“O presidente Lula realiza um governo democrático e, portanto, voltado a todos e todas, razão pela qual sua política é de atenção a todos os estados e municípios, independentemente do partido político dos governadores e prefeitos”, inicia uma nota divulgada pelo PT de Guaratuba.

“É nesse contexto que temos a satisfação de comunicar à população de Guaratuba a entrega de um ônibus escolar, além de R$ 400 mi em recursos para saúde e urbanismo, resultado de acordo entre o Governo Federal do PT, o Governo Estadual e o Governo Municipal, com a prestimosa articulação da sra. Gleisi Hoffman, presidente do PT, e do sr. Ênio Verri, deputado do PT, que disponibilizou emendas parlamentares para o município de Guaratuba”.

Salas de aula na Escola Aníbal Khury – Atual diretor-geral de Itaipu, Enio Verri destinou diversos recursos para Guaratuba como deputado. No final de 2021, ele esteve na cidade para confirmar R$ 205 mil para a Saúde e a emenda do ônibus. Enio destinou outros R$ 200 mil para Guaratuba, que foram repassados em maio de 2022 para a Prefeitura poder utilizar recursos livres na construção duas salas de aula em um imóvel do município onde funciona a Escola Estadual Aníbal Khury, no bairro Coroados. A comunidade ainda aguarda as salas de aula.