IFPR Paranaguá abre curso de Técnico em Produção Cultural

Imagem do Campus | foto: Divulgação

O Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá terá uma nova opção de Ensino Médio com o Curso Técnico em Produção Cultural. O curso acaba de ser aprovado e reconhecido pela Resolução Nº 120, de 24 de março de 2023.

Aqueles que terminarem o curso serão produtores culturais aptos a elaborar, executar e organizar projetos culturais e eventos para a região do litoral paranaense. De acordo com o IFPR, “a necessidade dessa formação vai ao encontro da rica tradição da cultura do local, como as manifestações culturais próprias do fandango e do boi-de-mamão. Também é favorável à realização dos eventos locais, como a Festa da Tainha, as festividades de Nossa Senhora do Rocio, além de outras atividades culturais, inclusive as da temporada de verão”.

Os estudantes aprenderão a propor e executar projetos e eventos culturais que valorizem a cultura local, assim como a trabalhar em equipe. Também terão noções sobre os diversos segmentos culturais, como dança, música, teatro, artes visuais e literatura, além de conhecimentos sobre legislação cultural e gestão de projetos culturais.

O curso será ofertado no período da manhã, a partir do processo seletivo de 2023 para entrada da primeira turma em 2024. Terá quatro anos de duração, sendo integrado ao Ensino Médio, ou seja, ao término de quatro anos os estudantes terão a certificação do Ensino Médio e da formação técnica na área cultural.