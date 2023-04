Capitania tem 3 cursos de aquaviário. Para marinheiro, a inscrição termina na 2ª feira.

Foto: Google

A Capitania dos Portos do Paraná realiza três cursos de formação de aquaviários com inscrições neste mês de de abril.

As inscrições do Curso de Marinheiro Auxiliar de Convés e de Máquinas iriam até o dia 6, mas foram prorrogadas até segunda-feira, dia 10. O curso tem três turmas e é totalmente gratuito.

As inscrições deverão ser feitas, pessoalmente, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania, em Paranaguá, das 8h30 às 11h. O endereço é rua Benjamin Constant, 707, no Centro Histórico. Mais informações: telefones: (41) 3721-1500 e 3721-1543; WhatsApp: (41) 98822-1395.

Para o Curso de Formação de Aquaviários para Pescador Profissional as inscrições estão abertas e vão até o dia 8 de maio. O valor é R$ 8,00.

Também será realizado o Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros. As inscrições vão de 13 de abril a 15 de maio. O curso é grátis.

Os editais podem ser acessados no site marinha.mil.br/cppr