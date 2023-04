Comprar produtos com desconto é uma modalidade prazerosa e muito frequente através dos cupons de desconto.

Atualmente, lojas de diversos segmentos fazem promoção de seus produtos para potencializar as vendas e principalmente fidelizar clientes.

Os cupons de desconto são ótimas ferramentas para atrair o público, sobretudo em períodos sazonais, onde ocorre maior procura de determinado produto ou serviço.

Confira neste artigo como conseguir cupons de desconto de maneira segura e prática.

O que são cupons de desconto?

Cupons de desconto funcionam como uma promoção feita por lojas visando abater do valor total de um produto ou serviço um desconto.

Na prática, consiste em dar desconto de um produto comercializado disponibilizado pelo estabelecimento.

No entanto, esta forma de desconto se aplica em produtos específicos, isto é, apenas produtos pré-selecionados pelos comerciantes.

Os cupons podem ser apresentado de diversas maneiras, como:

Tickets;

Código para inserir no carrinho virtual e ganhar o desconto;

Frete grátis;

É mais comum que os cupons de desconto sejam concedidos na versão digital, ou seja, para serem utilizados direto pelo site da loja.

Como funciona o sistema de conseguir cupons de desconto?

O primeiro passo para o usuário conseguir cupons de desconto é utilizar ferramentas de monitoramento.

Ou seja, contar com o auxílio de sites que informam quais lojas tem o cupom disponível para ser utilizado.

Com o avanço da era digital, existem diversos sites que contam com comparativo de preços, rastreamento de lojas que disponibiliza cupom e inclusive, indicação de lojas parceiras que estão oferecendo descontos com percentuais atrativos.

Confira abaixo quais ferramentas podem ser utilizadas:

1- Promobit – a ferramenta de busca Promobit é interessante e útil para o usuário pois além de fazer um comparativo de preços, também informa quando o produto escolhido está com cupom de desconto.

2- Zoom – uma das ferramentas de monitoramento mais utilizadas pelos usuários e o motivo é simples: a plataforma conta com inúmeras opções de busca além de instruir o cliente informando quais produtos estão com percentuais mais atrativos e quais não estão.

Além disso, o Zoom também tem um histórico onde permite que o usuário pesquise quais foram os últimos preços de determinado produto, podendo assim fazer um comparativo e ver se compensa finalizar a compra.

3- Cupom Org- quando se fala em um sistema de monitoramento de cupons de desconto eficiente, é impossível não lembrar do Cupom Org .

Esta plataforma conta com uma enorme variedade de itens que constantemente tem cupom de desconto para utilizar, em artigos de moda, eletrônicos ……

Contudo, outra forma de conseguir cupons de desconto é estar de olho nas lojas de preferência do consumidor e conferir quais itens terão o cupom.

Uma maneira de estar sempre por dentro é se cadastrar no site para receber as Newsletters, e também seguir as redes sociais da empresa.

Como não cair em fraude de cupons de desconto?

Não é de hoje os inúmeros casos onde existem fraudes de descontos inexistentes. Um exemplo clássico são os que lojas oferecem cupom de desconto de um determinado produto que tem o valor mais alto

No entanto, quando aplicado o cupom percebe-se que o valor é o original do produto, ou seja, nunca houve de fato uma promoção.

Para não cair em fraude é preciso monitorar constantemente o produto escolhido e fazer a comparação para ver se não está caindo em uma armadilha.

As ferramentas mencionadas acima também ajudam o usuário a saber exatamente o valor do produto e o percentual de desconto aplicado com o cupom.

Não há dúvidas que os cupons de desconto são uma forma atrativa e bastante vantajosa de compra.

Através dele é possível comprar produtos com percentuais abaixo do mercado garantindo a confiabilidade e qualidade do item comprado.

No entanto, para garantir comprar com os melhores percentuais, é preciso estar atento e saber muito bem a procedência, validade, e o preço informado.

Tomando os devidos cuidados, o consumidor consegue aproveitar e utilizar com segurança seus cupons de desconto.