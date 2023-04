Deputados iniciam mobilização para a Assembleia Itinerante

A primeira parada do Assembleia Itinerante, projeto da Assembleia Legislativa do Paraná que vai levar o trabalho do Legislativo aos grandes eventos populares do Paraná, será em Londrina. E os deputados que representam os municípios da região na Casa já iniciaram a mobilização para receber propostas, iniciativas e sugestões da população.

Os parlamentares estão trabalhando no mapeamento das principais demandas regionais. Entre elas está a questão da infraestrutura de rodovias e vias públicas. Além disso, preparam-se para fazer anúncios que vão beneficiar a sociedade. O Poder Legislativo recebe a população entre os dias 12 e 15 de abril na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina.

Parlamentar mais votada da cidade, a deputada Cloara Pinheiro (PSD) adiantou que o município vai ganhar uma Procuradoria da Mulher, nos moldes da instalada na Assembleia Legislativa. A Procuradoria Especial da Mulher é um órgão de defesa, monitoramento e mediação criado em 2019 para incorporar o Poder Legislativo na luta das causas femininas. Atualmente, o órgão é comandado pela parlamentar. “A ExpoLondrina é um marco para a cidade. Então, a Assembleia indo para lá, significa que a Casa do Povo está indo até o povo. Estaremos lá para escutar e fazer alguns anúncios. Uma novidade que vamos anunciar é que Londrina vai ganhar uma Procuradoria da Mulher. Além disso, os deputados da região já colocaram no papel as demandas da população que vamos levar até o governo”, adiantou a deputada.

A questão da infraestrutura deve ser uma pauta constante nas discussões. Esta é a avaliação do deputado Tercílio Turini (PSD). “A Exposição de Londrina é o maior evento que temos na região. Recebe pessoas do Paraná, do Brasil e de países estrangeiros para discutir o agronegócio. Mas, além disso, é uma grande festa popular. Então teremos a oportunidade de conversar com lideranças para ouvir sugestões. Também vamos entregar dois documentos para o governo pedindo obras de infraestrutura para a região”, explicou.

O deputado Pedro Paulo Bazana (PSD) destacou que o evento é necessário para que os parlamentares somem forças para solucionar os problemas regionais, como a questão das rodovias. “O Assembleia Itinerante é um projeto fantástico, que vai possibilitar que a população fique mais perto do trabalho do Poder Legislativo. Além disso, o mais importante é a união entre os deputados do norte do Paraná para podermos fazer as reivindicações necessárias, principalmente na questão das nossas rodovias, que estão muito debilitadas. Precisamos fazer um trabalho muito forte para melhorar as vias para que a produção de nossos agricultores possa ser levada para todo o país. Vamos levar ao governador todas estas demandas, fazendo com que a população seja beneficiada”, frisou Bazana.

Aproximação

Para o deputado Tiago Amaral (PSD), a iniciativa do Poder Legislativo visa atender as necessidades da sociedade. “A Assembleia é a Casa do Povo e tem de ir onde o povo está. Ir além dos gabinetes, estar perto do coração das pessoas, das suas necessidades e sonhos. Eu sempre faço isso nas minhas viagens aos municípios e penso que essa iniciativa mostra que a Assembleia, como instituição, está conectada ao que todos os paranaenses esperam de nós. E é significativo a Assembleia Itinerante começar por Londrina, uma cidade que se construiu pela força do seu povo. Vivenciar essa energia de Londrina, essa energia pé vermelha, vai fazer muito bem a toda a nossa Casa”, disse Amaral.

O deputado Cobra Repórter (PSD) lembrou também que projeto é importante para que as pessoas conheçam do trabalho da Assembleia. “É muito importante para a população conhecer o papel que o deputado exerce. Por isso, vamos atender prefeitos e entidades para saber o que a região precisa. Além disso, iremos debater projetos da Assembleia. Estaremos em Londrina com as ações dos deputados”, comentou o deputado.

Na visão do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), esta aproximação eleva o debate sobre as necessidades da população. “Os deputados estarem próximos ao povo é uma atividade regular, mas quando você leva uma instituição como Assembleia formalmente para interagir com a sociedade civil organizada você tem um grande ganho do ponto de vista da qualidade do debate e da discussão. A Assembleia é um instrumento para pensar o Paraná por causa de sua representação. O Assembleia Itinerante é um movimento importante, pois como as audiências públicas, ouve a população”.

O projeto

O Assembleia Itinerante foi lançado pela Mesa Executiva para ouvir a sociedade organizada, receber as demandas das regiões e dar as respostas em formas de leis ou ações junto ao governo estadual e outros órgãos. O programa faz parte uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento das políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo.

A ideia é que em cada mês do ano a sede do Legislativo seja transferida para feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberão prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. Durante a agenda de trabalho, serão distribuídos materiais informativos sobre as atividades legislativas.

A Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina ocorre entre os dias 6 e 16 de abril. O Poder Legislativo recebe a população entre os dias 12 e 15 de abril. No dia 13, ao Poder Legislativo realiza um grande evento aberto ao público, a partir às 19 horas, no auditório do Parque de Exposições, para receber as reivindicações da população.

Em maio, é a vez de Maringá. A edição 2023 da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá) será realizada entre os dias 4 a 14 de maio. A Assembleia participa do evento entre os dias 10 e 13 de maio. Na cidade, o evento para ouvir a sociedade ocorre no dia 12, às 19h, no auditório do Parque Internacional de Exposições de Maringá, quando as entidades entregam as reivindicações da região.