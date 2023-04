Pontal faz consulta pública sobre suas unidades de conservação

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza, no próximo dia 24, uma audiência pública para apresentar os projetos envolvendo duas unidades de conservação no município.

O Parque Natural Municipal da Restinga, no balneário Monções, e o Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê, em Pontal do Sul, foram criados por decreto em 2002.

A consulta pública acontece a partir das 16h, no Centro de Capacitação, na rua Didio Costa, 422, balneário de Praia de Leste.

No comunicado feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca para toda a população estão sendo convidados “órgãos ambientais, entidades públicas federais, estaduais e municipais, organizações não-governamentais, proprietários de terras, representantes dos setores empresariais, associações comunitárias e o público em geral”.