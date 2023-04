Rompimento de duto subterrâneo causou vazamento de nafta no Terminal Terin, em Paranaguá

Imagem: QAP Litoral / Juliano Matinski

Um vazamento de produto químico inflamável provocou o isolamento de uma área próxima ao Porto de Paranaguá, no bairro do Rocio, desde a noite deste domingo (9). Houve vazamento de nafta na rua e nas galarias pluviais.

De acordo com a administração da empresa pública Portos do Paraná, o vazamento ocorreu por volta de 20h durante operação de nafta do terminal Terin, na avenida Coronel Santa Rita.

“Imediatamente a equipe de prontidão da autoridade portuária foi acionada, isolando a área”, informa a empresa. Ações de controle estão sendo coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, Terin e pelo PAM (Plano de Ajuda Mútuo) do Porto. As operações no terminal estão suspensas. Há várias moradias próximas ao local. Dez famílias tiveram que sair de suas residências.

A nafta é um derivado de petróleo utilizado principalmente como matéria- prima da indústria petroquímica.

Nesta manhã de segunda-feira (10, o Corpo de Bombeiros divulgou uma nota sobre o acidente. A corporação foi informada por volta das 20h30de rompimento de um duto subterrâneo que liga o navio à Terin. O vazamento ocorreu na hora da descarga do navio e a nafta espalhou-se pela rua e pelas nas galerias pluviais.

“Foi feito “De imediato foi feito isolamento conforme os parâmetros de segurança, encontrando-se na operação diversas empresas e órgãos da região (IAT, Bombeiros, Defesa Civil). Ainda, foi realizada evacuação de pessoas de residências e empresas próximas a área de risco, e feita leitura de nível de explosividade com a utilização do equipamento próprio, nos bueiros próximos ao local constatando atmosfera explosiva”.

Foi aplicada uma camada de espuma para diluição do produto, tanto na rua, como nas galerias e realizada a sucção do produto pela Terin, que os colocou “em um local de resíduos próprios”.

Os Bombeiros concluem a nota informando que os registros de ligação da tubulação foram fechados e o vazamento foi estagnado. Também foi isolada uma área da baía para embarcações não transitarem próximo ao loca do acidente.

Ainda não foi divulgado o volume de produto que vazou.