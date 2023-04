IAT oferece cursos como contrapartida social às obras em Matinhos

Obras na orla | foto: Arquivo

O IAT (Instituto Água e Terra) realiza em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) realiza dois cursos gratuitos em Matinhos, como contrapartida social pela obra de engorda e revitalização da orla: Espanhol Básico I e Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas. As inscrições estão abertas.

O curso de Espanhol Básico I será realizado de 17 de abril a 24 de junho, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, para uma turma de até 30 alunos – é necessário ter a partir de 11 anos e estar cursando ao menos a 5ª série do Ensino Fundamental.

As aulas de Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas também serão para turma de até 30 alunos com escolaridade mínima do 5º ano do Ensino Fundamental, mas com faixa etária a partir de 18 anos. O curso ocorrerá entre os dias 24 de abril e 10 de maio, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

Não há custo para as matrículas, que precisam ser feitas presencialmente na sede do Senac em Matinhos (Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, nº 91, balneário Caiobá) até a data de início das aulas. Haverá lista de espera, caso todas as inscrições sejam preenchidas. As aulas também serão ministradas no Senac.

Outros cursos estão previstos para ocorrer entre julho de 2023 e outubro de 2024, de acordo com a programação do IAT. Alguns deles com foco mais técnico, oferecidos pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). A previsão é de que 16 áreas de atuação profissional sejam contempladas, envolvendo serviços como marcenaria, obras civis, atendimento ao turista, informática, hotelaria, gastronomia, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3452-8050.