Polícia Ambiental apreende barcos que faziam arrasto durante o defeso de camarão

Fotos: Polícia Ambiental / 1ª Cia / 2º Pelotão

A “Operação Caceio”, realizada pelo 2º Pelotão da Polícia Ambiental do Litoral contra pesca predatória na baía de Guaratuba, flagrou nesta quarta-feira (12) duas embarcações fazendo pesca de arrasto de camarão durante a época de defeso.

Foram apreendidas as duas embarcações, 60 quilos de pescado e outros petrechos de pesca. Também foram aplicadas multas administrativas.

O 2º Pelotão da Polícia Ambiental está com uma embarcação nova e realiza operações em Guaratuba e Matinhos, n baía e no mar, dia e noite.

O defeso do camarão iniciou no dia 1º de março e vai até o dia 31 de maio nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Durante este período, fica proibida a pesca dos camarões rosa, branco, vermelho e sete barbas.