Polícia Federal faz busca em navio para investigar acidente da Terin

Fotos: Polícia Federal

A Polícia Federal, Ibama e Receita Federal deflagraram a Operação Águas Carijó para investigar o derramamento de nafta no desembarque pelo terminal marítimo da empresa Terin, em Paranaguá,neste domingo (9).

“A investigação busca esclarecer as causas que culminaram no desastre ambiental de consequências ainda não dimensionadas”, informa PF.

Nesta quinta-feira (13), foi cumprido mandado de busca e apreensão no navio tanque responsável pelo transporte e bombeamento do produto químico que vazou em grande quantidade. O vazamento ocorreu no momento da operação de descarregamento que é feita por meio de bombeamento do produto por tubulações.

Com a busca, a PF informa que coletou documentos e informações que ajudarão a reconstituir e compreender o evento. “Com isso, juntamente com outros dados da investigação, busca-se saber se ocorreu algum tipo de ação criminosa ou negligência que tenha sido responsável pelo evento”.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) diz que também acompanha as ações no terminal.

Pesca restrita na baía

Na tarde de terça-feira (11), o Instituto Água e Terra (IAT) divulgou uma nota para pedir que fosse evitada a pesca em parte da Baía de Paranaguá.

Segundo o órgão, a medida é preventiva. A restrição abrange um raio de 3 quilômetros a partir do Pier Público de Granéis Líquidos do Porto de Paranaguá.

O IAT realizou coletas de amostras de água na região e encaminhou para análise laboratorial. O resultado será divulgado após o término da avaliação por parte dos técnicos. Apenas com a confirmação da não contaminação da água é que a atividade será completamente liberada pelo órgão ambiental.

A operação de navios no Píer de Granéis Líquidos estava liberada, com exceção da linha da Terin. A navegação de grandes embarcações mantém-se, entretanto com alerta da Capitania dos Portos para impedir a navegação de embarcações de pequeno porte.

Empresa informa que identificou dois pontos de vazamento

Na quarta-feira (12), a Terin informou ontem que identificou um ponto de rompimento. Depois desta informação, foram realizadas novas escavações no trabalho de investigação sobre a tubulação da empresa.

No final da tarde, o comitê de emergência reuniu-se mais uma vez para fazer um balanço da situação e definir as próximas medidas.

Na noite de quarta-feira (12), novo comunicado divulgado pela Portos do Paraná, após a reunião do comitê de emergência informou que foi localizado um segundo ponto de rompimento na tubulação que originou o vazamento do terminal.

A empresa Terin agendou para hoje, quinta-feira, a pigagem da tubulação, com objetivo de tirar o que resta de produto da linha. Pigagem é chamada a prática de utilização de dispositivos conhecidos como “pigs” para executar várias operações de limpeza e de manutenção em tubulações de processo.

Segue em andamento o trabalho de monitoramento das galerias pluviais e redes de esgoto na região.

Por conta da previsão de chuva a partir de sexta-feira, estão sendo planejadas ações preventivas para que não alague a região e prejudique o andamento da operação de todos que trabalham no local da emergência.