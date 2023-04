Terminal de Contêineres de Paranaguá celebra 25 anos de história junto à comunidade parnanguara

Maior empregadora do Litoral do Paraná comemora meia década nesta quinta-feira (13); além de movimentar a economia local, a empresa apoia diversos programas socioambientais.

Ao longo de 25 anos, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, vem promovendo o impacto social, ambiental e econômico no litoral paranaense. Para a economia dos moradores, um dos pontos fortes é a contratação de profissionais. No ano de 2016, por exemplo, a TCP atingiu a marca de 1.000 colaboradores.

Hoje, a empresa conta com 1.355 profissionais e pretende ampliar este número ainda em 2023, abrindo 300 novos postos de trabalho. Segundo o gerente de recursos humanos e qualidade, Washington Bohnn, “quando a TCP abre as portas para receber trabalhadores da região e de outras localidades, ela gera mais mão-de-obra qualificada e aumenta o fluxo de serviços, movimentando o mercado e trazendo mais investimentos para a cidade”.

Atualmente, a TCP é considerada a maior empregadora de Paranaguá e oferece diversas oportunidades de crescimento. Este é o caso do colaborador mais antigo da empresa, o coordenador de operações, Edimárcio Pereira Neves. Contratado em 1998 como auxiliar administrativo, atualmente comanda uma equipe com mais de 400 operadores. “A empresa está sempre crescendo e respeito muito a consideração que o terminal tem em dar diversas oportunidades aos colaboradores”, celebra.

A TCP também oferece opções de trabalho a profissionais no início de carreira. Em 2022, o programa de estágio alcançou uma média de efetivação de 76%. Além das oportunidades de emprego, outra grande ação social em Paranaguá envolve os apoios a projetos sociais. De maneiras distintas, a TCP atua aportando programas inscritos em leis de incentivo fiscal e ações socioambientais das comunidades inseridas na região de Paranaguá.

Apoio a projetos sociais

Desde 2007, a empresa já beneficiou 48 instituições sociais e fundos de captação de recursos inscritos em leis de incentivo fiscal. Entre os projetos aportados no litoral estão o Marco Zero e a Filarmônica Antoninense. O primeiro é focado na restauração de uma das igrejas mais antigas do país, a Catedral Nossa Senhora do Rosário; e o segundo é responsável pelo atendimento a mais de 2 mil crianças e adolescentes.

Em relação aos outros formatos de apoio, a TCP também fez história: desde 2012 a empresa já apoiou 230 projetos, entre condicionantes e solicitações das comunidades. Alguns deles são os cursos profissionalizantes, oficinas para pescadores e o custeio a obras sociais. A mais recente, foi a construção de 30 casas para indígenas de Paranaguá, beneficiando cerca de 130 pessoas.

Um dos programas socioambientais realizados pela TCP é a Troca Solidária, que permite aos moradores trocarem materiais recicláveis por produtos da cesta básica e higiene pessoal a preços abaixo do mercado.

