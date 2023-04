Assembleia Itinerante ouve população tree Londrina

Foto: Dálie Felberg

A estreia da Assembleia Itinerante foi marcada por uma intensa troca de experiências entre os deputados estaduais e a população que visita a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina). O trabalho culminou em uma série de reivindicações elaboradas pela sociedade civil, entidades dos setores empresariais e do agronegócio entregues à Assembleia Legislativa do Paraná. Os documentos foram recebidos pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), pelo primeiro secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelos parlamentares que representam Londrina no Poder Legislativo.

A sessão especial foi realizada pela Assembleia Legislativa na noite desta quinta-feira (13) no Recinto José Garcia Molina, no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Entre as demandas recebidas pelo Legislativo estão a destinação de recursos para obras de pavimentação, a suspensão de medidas que taxam o agronegócio, o pedido de apoio para instalação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Londrina, a criação de políticas de acesso e permanência estudantil, a intermediação de novos recursos para a retomada e a conclusão de obras paradas durante a pandemia, entre outras.

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, afirmou que a presença do Poder Legislativo em Londrina demonstra o respeito pelos municípios. “É esta Assembleia que nós queremos que o povo reconheça como a mola propulsora da democracia. A Assembleia é o grande alicerce de todas as reivindicações que surgem no Paraná, representadas pelas lideranças eleitas. Estamos aqui nesta noite para demonstrar o respeito à cidade de Londrina e ao norte do Paraná. Temos a pretensão de correr as dez maiores cidades para ouvir e abraçar as reivindicações de toda a população. O sentimento de nossa gente deve se tornar as realizações da Assembleia Legislativa”, disse Traiano.

O primeiro secretário da Casa, deputado Alexandre Curi, frisou o orgulho de estar em Londrina debatendo propostas do Estado do Paraná. “Esta Mesa Executiva foi eleita por unanimidade. Assumimos com grande responsabilidade, transparência e modernização. No entanto, vimos a falta de informação em relação ao trabalho da Assembleia. Por isso decidimos iniciar este projeto para deixar a Assembleia mais próxima da população, que pode manifestar sua opinião, dar a sua sugestão. E é isso que estamos fazendo. É uma honra muito grande começar pela segunda maior cidade do Estado”.

Os deputados estaduais que representam Londrina no Poder Legislativo também manifestaram a importância de a Assembleia estar presente no interior do Estado. A deputada Cloara Pinheiro (PSD) destacou o momento histórico. “É bom estar aqui. Desde 1985 eu participo da ExpoLondrina. Estou orgulhosa de estar aqui e ver nossos amigos. Volto a esta feira como deputada. Este momento é histórico na Assembleia”.

O deputado Cobra Repórter (PSD) destacou o trabalho dos parlamentares em prol da população. “Quando cheguei à Assembleia, vi o quanto um deputado trabalha, mas percebi que realmente as informações não chegam nas pessoas. Por isso, peço que vocês possam levar essas informações para outras pessoas, pois estamos levando as demandas da população para intermediar junto ao governo”.

O deputado Tercílio Turini (PSD) comentou sobre uma das principais reivindicações do londrinense: a construção do contorno leste. “Queria parabenizar a Mesa Executiva pelo acerto de trazer a Assembleia Itinerante para cá. O documento que vamos entregar destaca a necessidade de construção do contorno leste. Temos de colocar essa reivindicação no contrato do novo modelo de pedágio. Não temos nenhum contorno em Londrina. O momento é este. Se não colocarmos agora, vamos reclamar por 30 anos. Tenho certeza de que a Assembleia vai nos ajudar nisso”.

O deputado Tiago Amaral destacou a ação da Mesa Executiva. “Quero agradecer a iniciativa. Não é um simples gesto. Não é a simples presença para dizer que estamos aqui. Os símbolos representam o respeito da Casa ao povo do Paraná. Esse respeito enche a todos nós de orgulho. Esta cidade fomenta muito do que nosso Estado é. E não tem nada que represente mais o povo londrinense que nossa ExpoLondrina. É aqui que conseguimos apresentar o nosso município, misturando a pujança do campo com a qualidade de vida que esta cidade oferece”.

Autoridades

O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo El Kadre, destacou a importância da interiorização da Assembleia. “Estamos fazendo a maior feira da América Latina. A ExpoLondrina representa as necessidades do Norte do Estado. Passo para os senhores as nossas reivindicações. Que elas cheguem ao nosso governador. Tenho certeza de que serão atendidas. Agradeço aos deputados a boa vontade que a Assembleia demonstra junto ao povo do Paraná”. O secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, agradeceu o trabalho que a Assembleia Legislativa fez nesse processo de interiorização com o projeto da Assembleia Itinerante. “Sou grato aos deputados estaduais, que economizaram recursos do seu orçamento e fez ser possível do maior pacote de revitalização urbana da história recente do Paraná. São R$ 500 milhões de investimentos, sendo que R$ 200 milhões, quase metade, destinados pela Assembleia. Recursos diretos para os municípios paranaenses”, destacou.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, cumprimentou e parabenizou a Casa pelo trabalho de modernização e interiorização do Poder Legislativo. “Agradeço a Mesa Executiva por escolher a nossa cidade para essa primeira etapa do Assembleia Itinerante. Também sou grato a todos os deputados que vieram e aqueles parlamentares que atuam na região. O deputado estadual tem um trabalho fundamental para os municípios”, declarou.

Também participaram da sessão especial os deputados estaduais Pedro Paulo Bazana (PSD), Ricardo Arruda (PL), Requião Filho (PT), Gugu Bueno (PSD), Moacyr Fadel (PSD), Denian Couto (PODE), Arilson Chiorato (PT), Márcia Huçulak (PSD), Fábio Oliveira (PODE), Alisson Wandscheer (Solidariedade), Samuel Dantas (Solidariedade) e Soldado Adriano José (PP).

Menção honrosa

Após a solenidade de entrega das reivindicações, 25 personalidades de destaque na sociedade de Londrina e da região Norte receberam diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa. Os nomes foram indicados por parlamentares que representam o município no Poder Legislativo.

O deputado Alexandre Curi (PSD) elegeu entre seus homenageados o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati. Médico e advogado, com passagem pelos legislativos municipal e federal. Foi o vereador mais votado de Londrina, nos anos de 2004 e 2008, quando apresentou mais de 500 projetos de lei. Em 2014, foi eleito deputado federal.Renata Amano é atual diretora da Fiação de Seda Bratac, única do segmento no Brasil. Preside a Associação Brasileira da Seda e Diretora Regional do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial da FIEP (ABRASEDA).

Reconhecimento também ao presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (FACIAP), Fernando Morais. Ele coordena o G7 Paraná, grupo formado pelas sete principais entidades do setor produtivo paranaense. Atuou como presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-PR e já esteve à frente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL).As homenagens foram destinadas até a quem ‘adotou’ Londrina como cidade. Nascido na Guatelama, Nicolás Mejía chegou ao Brasil em 2006. Atualmente é sócio e CEO do Grupo Folha de Londrina. Presidente da Federação Nacional das Empresas de Jornais e Revistas (FENAJORE) e do Sindicato de Proprietários de Jornais e Revistas do Paraná (SINDEJOR-PR).Com experiência nas áreas de educação e gestão pública, a reitora Marta Regina Gimenez Favaro foi exaltada pela atuação na Universidade Estadual de Londrina (UEL), desde 1998 nas mais diversas funções.

A deputada Cloara Pinheiro (PSD), homenageou o Arcebispo Metropolitano de Londrina, Dom Geremias Steinmetz. À frente da Arquidiocese de Londrina foi eleito, em 2019, presidente da Regional Sul II da CNBB. É membro do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal Pastoral para Liturgia da CNBB e Bispo Referencial Regional da Caritas da Pastoral do Migrante e da Comissão Pastoral da Terra.Nobuaqui Hasegawa é membro da Comissão de Prevenção da Cegueira e Reabilitação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Também registrou participações no Conselho Municipal de Saúde e no Comitê de Urgência e Emergência.

O decorador Sergio Garcia de Fiqueiredo é especialista em eventos e receber várias comendas como da Sociedade Brasileira de Artes Visuais, Ouro Verde e Top of Business.

Maraiza Persinato iniciou há 34 anos a revenda lingeries. É sócia da MOCIAN, que emprega mais de 500 pessoas, indiretamente. Além destas colaboradoras, formou um time de, aproximadamente, quatro mil consultoras de moda espalhadas por todo o Paraná.

Francisco Ontivero atuou como presidente do antigo Albergue Noturno além de várias outras contribuições sociais. Presidente fundador da Cooperativa de Crédito SICOOB Ouro Verde, é também um dos Presidentes do Hospital do Câncer de Londrina, desde 2013, onde atua como voluntário desde o ano de 2000.

O deputado Tiago Amaral (PSD) também escolheu personalidades cujos trabalhos atendem interesses importantes da comunidade londrinense.Um deles, que acompanhou de perto as ações da Assembleia na ExpoLondrina, Marcelo Janene El-kadre. Agropecuarista, especializado em gestão de negócios, filiou-se à Sociedade Rural do Paraná (SRP), em de 1990, onde ocupou diversos cargos, sendo atualmente o presidente.

Já Alexandre Kireeff, atua na iniciativa privada nos setores do agronegócio, negócios imobiliários e financeiros do agronegócio, oi presidente da Sociedade Rural do Paraná e prefeito de Londrina.

Adriana Claro Jenani é empresária e engajada em projetos sociais como, por exemplo, a iniciativa Blogueiras do bem, envolvendo a sociedade e influencers para ampliar o olhar de todos sobre as comunidades carentes.

Um dos fundadores da Cooperativa Integrada, Jorge Hashimoto também foi homenageado. Com a gestão do cooperativismo, ocupou por duas vezes o cargo de diretor da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Ainda na sessão especial, o deputado Cobra Repórter (PSD) prestou homenagens para ao presidente da SISMEPAR, Sr. Éverton Muffato; ao vice-presidente do Hospital do Câncer de Londrina, Sr. José Pelayo Sanches; a coordenadora-geral do Asilo São Vicente de Paulo, Irmã Neusa Aparecida da Silva; ao Presidente da A.Yoshii Engenharia, Sr. Kimiko Yoshii e a Presidente da Associação comercial e Indústrial de Londrina (ACIL), Srª Marisol Chiesa.

O deputado Tercílio Turini (PSD) homenageou a dirigente do Hospital do Câncer de Londrina, Drª Mara Rossival Fernandes; a empresária Srª Neide Tavares; o pesquisador e engenheiro agrônomo Sr. Carlos Roberto Riede; o pesquisador Sr. Ruy Seiji Yamaoka e a professora Srª Jacinta Edjeane L. Cavalcante.