Assalto em Antonina já tem três presos e três mortos

Mais dois suspeitos de participarem do assalto na Caixa Econômica Federal em Antonina foram mortos em confronto com policiais, informou a PM. Outros dois foram presos. Já são três mortos e três presos.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto que resultou em morte aconteceu na noite de quarta-feira (12), na Estrada do Anhaia, em Morretes, após buscas pelas equipes do Comando de Operações Especiais (COE).

As novas prisões de suspeitos, também quarta-feira, aconteceram em Curitiba e Antonina, sendo um homem e uma mulher.

A PM informa que já recuperou R$ 313 mil em espécie, além de valores em cheques, um caminhão e três carros. Foram apreendidos quatro armas de fogo, dois coletes balísticos e um aparelho celular.

Na manhã de quarta já havia sido morto um suspeito que teria atirado em policiais e foi atingido, ao ser abordado em uma mata próxima à BR-277, também em Morretes. Também houve uma prisão de um suspeito, em Piraquara – de acordo com a PM, ele reagiu e atirou nos policiais, foi baleado, mas resistiu e foi encaminhado a um hospital.

Imagem de câmera de monitoramento da Prefeitura de Antonina da tarde do assalto (segunda-feira, qo) mostra seis pessoas descendo de um Nissan Versa e se dirigindo à agência. Eles fugiram e trocaram de carro, o VW UP que foi abandonado na BR-277.