Já foram encontrados 8 pontos no duto da Terin por onde vazou nafta

Foto: Rádio Ilha do Mel

Já foram encontrados oito pontos de ruptura onde houve vazamento de nafta na tubulação subterrânea da Terin, no Porto de Paranaguá, no domingo (9) e continuam sendo feitas mais escavações.

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (14). Vários destes pontos identificados, já foram vedados utilizando braçadeiras. Também foram montadas várias barreiras de contenção para evitar novos vazamentos devido às previsões de chuvas fortes na região.

As famílias que tiveram de sair de suas casas no domingo ainda não puderam retornar. Na noite de quinta-feira (13), o Corpo de Bombeiros recebeu o representante dos moradores, juntamente com uma advogada constituída por eles, e um representante da empresa Terin, “sendo explicadas todas as ações até o momento”, informa a nota assinada pelo major Fabricio Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento (Litoral).

O tráfego de veículos permanece inalterado, mantendo a restrição de acesso a veículos de carga para os terminais da Catallini e Transpetro.

Representantes da Terin apresentaram o plano de ação para que seja esvaziada toda tubulação para que não fique nenhum produto remanescente. Neste plano de ação foram contempladas ações preventivas, ações de mitigação, planos de operação, e previamente analisado um dia para execução. Equipes operacionais dos quartéis da Costeira e Nilson Neves, e oficiais do 8º GB estão acompanhando preventivamente as ações realizadas pela empresa responsável.

As aferições e limpezas nos pontos de derramamento continuam sendo feitas e, gradativamente, o volume do produto tem sido diminuído. Mantém-se ainda a análise a cada duas horas dos bueiros e galerias aferindo os limites de explosividade.