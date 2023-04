Participação popular e de entidades confirma o sucesso da Assembleia Itinerante

Foto: Dálie Felberg/Alep

As ações da Assembleia Itinerante na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) foram consideradas um sucesso. A avaliação é da Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná e de parlamentares que representam a região. Durante o período, os deputados estaduais ouviram os anseios, demandas e sugestões da população, além de realizar audiências e sessões especiais. A iniciativa foi criada para rodar os principais municípios do interior do Estado levando o trabalho do Legislativo aos grandes eventos populares do Paraná.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), o sucesso da primeira ação de interiorização da Assembleia demonstra o compromisso da instituição com o Paraná. Para o chefe do Legislativo, a experiência de Londrina prepara a Assembleia Itinerante para as próximas ações da iniciativa. “Este é um momento importante. A presença da Assembleia na ExpoLondrina é algo diferenciado. O Poder Legislativo é o grande alicerce de todas as reivindicações que surgem no Paraná, representadas pelas lideranças eleitas. Temos a pretensão de correr as dez maiores cidades para ouvir e abraçar as reivindicações de toda a população. O sentimento de nossa gente deve se tornar as realizações da Assembleia Legislativa”, afirmou Traiano.

No entendimento do primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), o principal objetivo da programação, que era ouvir a população, foi atingido. “O primeiro evento da Assembleia Itinerante foi um sucesso. Com grande participação dos nossos deputados estaduais e a presença, ainda, de secretários de Estado e deputados federais prestigiando nosso evento. Mas o mais importante era garantir a participação da sociedade londrinense. O auditório lotado, a representatividade de diversas entidades da região e de prefeitos e vereadores de Londrina e dos municípios do entorno, mostra que o objetivo foi atingido. Saímos de Londrina com documentos robustos, com diversas sugestões de proposições que serão analisadas por nossas equipes técnicas e passarão a tramitar na Assembleia”, comentou Curi.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e representante de Londrina na Assembleia, o deputado Tiago Amaral (PSD) destacou a importância do documento elaborado com as necessidades da sociedade. “As regiões do Paraná são muito diferentes e a presença maciça dos deputados no interior aproxima os parlamentares das outras regiões do Estado e também da população. É uma grande oportunidade para mostrar e reforçar as nossas demandas do Norte do Paraná”, disse Amaral.

“A Assembleia tem um papel marcante junto à sociedade. Tivemos nesses dias grandes discussões e eventos, como a sessão especial realizada ontem em que recebemos reivindicações de obras estruturantes para Londrina. Este é o papel da Assembleia, estar cada vez mais próxima da população”, completou o deputado Tercílio Turini (PSD).

Na opinião do presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre, a presença da Assembleia engrandece a maior feira agropecuária da América Latina. “A ExpoLondrina reúne os principais setores da economia, além de produtores agrícolas, empresários e visitantes de uma forma geral. Ter a Assembleia Legislativa aqui dentro contribui para fomentar esse palco de discussão de políticas para o setor. Também nos oportunizou entregar, em mãos, uma série de demandas e sugestões de infraestrutura para o melhor desenvolvimento da região Norte do Paraná. Acreditamos que através deste pleito nossas necessidades chegarão mais perto do governador”, avaliou.