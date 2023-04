UBS de Pontal do Sul reabre totalmente reformada

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Elizabete Siuch de Paula, do balneário Pontal do Sul foi reinaugurada neste sábado (15) após passar por uma ampla reforma. A UBS recebeu este nome em 2015, após ser aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, em homenagem servidora, falecida em 12/04/2015, após 33 anos salvando vidas e atendendo com presteza a população, “sempre com simpatia e dedicação que lhe era peculiar”, como explica a prefeitura.

A Unidade de Saúde teve seus 315 m² completamente reformados, ao custo de R$ 158 mil. Seu telhado foi inteiramente reestruturado e recebeu rebaixamento no modelo Platibanda. Foi feita a revisão em toda rede pluvial e na rede elétrica, sendo trocados também os quadros elétricos, a rede de esgoto foi remodelada, as paredes internas e externas foram reformadas e pintadas, o piso foi reformado e recebeu lixamento, foram substituídas todas as portas internas e a porta principal da entrada foi trocada por uma de alumínio com vidro. A UBS recebeu novos móveis e uma nova geladeira para a cozinha.

Na área externa foi instalada uma cobertura em policarbonato, construída uma nova lixeira e realizado calçamento com paver.

Estiveram presentes a esta solenidade as seguintes autoridades: o prefeito Rudão Gimenes, a vice-prefeita Patricia Millo Marcomini, a secretária Municipal de Saúde, Carmen Moura, os secretários Gilberto Keserle (Turismo e Desenvolvimento Econômico) e Vinicius Eppinger (Finanças), o diretor da 1° Regional de Saúde, Leovaldo Bonfim, o presidente da Câmara Municipal, vereador Sinedir da Rosa Cardozo (Sene) e os vereadores Ezequiel Tavares, Deigaelte de Jesus Oliveira (Dega), Marcelo Santos da Silva (Marcelo da Saúde) e Elinete Guimarães Rocha.

Representando a família de Elizabete Siuch de Paula, esteve presente à inauguração a sua sobrinha, Olga Maria Siuch, que disse estar feliz por representar sua tia em um lugar que sempre foi tão importante para ela, onde trabalhou boa parte de sua vida. E que a família está orgulhosa com a homenagem.

A Secretária de Saúde, Carmen Moura, destacou em seu discurso a importância desta reforma. “Esta unidade é bastante importante para a região, porque ela canaliza todos os atendimentos do balneário Pontal do Sul. Quero fazer uma homenagem especial aos trabalhadores desta Unidade, que trabalharam na organização e se empenharam ao máximo para deixarem tudo em ordem. Buscamos proporcionar melhores condições de atendimento às pessoas e trazer melhores condições de trabalho para nossos profissionais da Saúde”, disse.

O prefeito Rudão Gimenes, ressaltou em sua fala o sentimento de estar realizando esta reinauguração. “Hoje é um dia de alegria para nossa gestão, pois podemos fazer a entrega de mais uma unidade revitalizada para atender a população, que faz parte do Programa de Reestruturação da Atenção Básica de Saúde, que estamos trabalhando desde o início. Quero agradecer a toda equipe que aqui trabalhou. Hoje estamos iniciando com a vacinação, exames da dengue e muitos outros tipos de atendimento”, disse. “Agradeço também aos vereadores que aqui estão e que tem feito uma parceria com a Prefeitura, pois unidos que vamos conseguir uma cidade melhor, fortalecendo a Saúde dos pontalenses”, destacou.

O prefeito também fez um resumo das ações na saúde. “A UBS de Praia de Leste também está praticamente reformada, conseguimos inaugurar a Policlínica e assim avançamos para chegar nos 4 anos de gestão com todas as unidades reformadas. Agora vamos trabalhar firme no fortalecimento da parte de pessoal, para termos o melhor atendimento, que os funcionários tenham as melhores condições e reciclagens disponíveis para estarem sempre atualizados”, disse o prefeito.