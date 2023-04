Sesa atende Goura com mutirão contra dengue no Litoral

O deputado estadual Goura (PDT) usou a tribuna nesta terça-feira (11) para falar sobre o mutirão de combate à dengue que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) iniciaria nos dias seguintes no Litoral.

A ação responde a uma demanda apresentada pelo deputado e pela vereadora Luciane Teixeira Pereira (PSD), de Guaraqueçaba, ao secretário de Saúde, César Augusto Neves Luiz.

“A vereadora Luciane nos trouxe o relato de um surto de dengue em Guaraqueçaba, em especial em Superagui, e entramos em contato com o secretário Cesar Neves que não mediu esforços para atender a demanda”, afirmou Goura.

César Neves comunicou ao deputado que as ações de eliminação mecânica de criadouros do mosquito da dengue (Aedes aegypti) no litoral contarão com o apoio do Exército e da Defesa Civil.

O mutirão, em todos os municípios do Litoral, está previsto para ser realizado até o dia 21 de abril. Além do mutirão, alguns municípios programaram outras ações de combate ao mosquito.

Para o município de Guaratuba serão seis ações com início nesta quarta-feira (12). Em Guaraqueçaba, as ações estão programadas para os dias 13 e 14 de abril. As prefeituras de Antonina, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná também anteciparam ações nos municípios.

Lei estabelece penalidades para quem não cumprir normas sanitárias

Goura aproveitou para lembrar da Lei 20.209/2020, de sua autoria e dos deputados Dr. Batista, Jonas Guimarães e Tercílio Turini, sobre a adoção de medidas para combater a propagação de doenças transmitidas por vetores, tais como dengue, febre amarela, chikungunya, zika vírus e outras zoonoses, em locais públicos e privados com depósito de bens a céu aberto.

A Lei estabelece uma série de penalidades para quem descumprir as medidas determinadas. Elas vão desde advertência, multas, interdição temporária, suspensão de funcionamento por 30 dias e cassação de autorização de funcionamento.

“Precisamos verificar a regulamentação dessa Lei para fortalecer o combate ao vetor dessas doenças e evitar novos surtos”, afirmou Goura.