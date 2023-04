Vazamento de nafta: mais famílias são removidas e passam domingo na igreja

Uma nota da empresa pública Portos do Paraná divulgada no sábado (15) avisava que, dia seguinte, haveria a mudança na rota dos caminhões que sairiam do Pátio de Triagem para os terminais de descarga no Porto de Paranaguá, das 15h às 18h.

Também informou que haveria pontos de interdição na avenida Bento Rocha para que o Corpo de Bombeiros realizasse limpeza dos dutos da empresa Terin, onde houve vazamento de nafta no domingo (9).

O que a empresa pública nem a Terin avisaram é que mais moradores do bairro do Rocio teriam de sair de suas casas no domingo nesta mesma operação.

Ruas do bairro foram bloqueadas e muitas pessoas não puderam entrar ou sair. Cerca de 30 moradores foram levados para o salão social do Santuário do Rocio. Segundo relatos dos próprios moradores, eles ficaram das 14h até por volta das 20h, sem nenhum tipo de suporte, como lanches ou água mineral e acomodação adequada. Havia idosos e crianças entre eles.

Inicialmente, a Defesa Civil informou que eles ficariam só até as 16h, mas o prazo foi estendido duas vezes. Neste tempo todo, denunciam, ficaram sentados em cadeiras de plástico, tendo apenas água de torneira à disposição. Eles só voltaram para suas casas depois das 20h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as seis famílias localizadas mais próximas do local do vazamento e que foram removidas no domingo (9), ainda não puderam retornar às suas residências. Hoje, segunda-feira (17) será feita mais uma operação de limpeza no duto da Terin onde foram encontrados oito pontos de ruptura por onde vazou o produto químico.