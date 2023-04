Assembleia Itinerante se prepara para ouvir população de Maringá

Legislativo participa da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá) entre os dias 10 e 13 de maio

Após se instalar na semana passada na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), a Assembleia Itinerante se prepara para ouvir as reivindicações, demandas e sugestões da população de Maringá. No município, a Assembleia Legislativa do Paraná também vai realizar audiências públicas e sessões especiais. Os deputados estaduais desembarcam na Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá) entre os dias 10 e 13 de maio. No dia 12, às 19 horas, os parlamentares participam de uma sessão especial no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, quando as entidades entregam documentos com as necessidades da região, seguindo o exemplo do que ocorreu no município da região Norte.

Em Londrina, o Poder Legislativo recebeu uma série de reivindicações, sugestões e propostas. Os documentos foram assinados por deputados da região, associações comerciais, prefeituras, entidades rurais e de classe. Entre as demandas recebidas estão a destinação de recursos para obras de pavimentação e infraestrutura, a suspensão de medidas que taxam o agronegócio e a intermediação para destinação de recursos para o início, retomada e a conclusão de ações. As pessoas que visitaram o estande da Assembleia também puderam contribuir com os grandes debates paranaenses, depositando seu comentário em uma urna.

Já nas rodas de conversa, uma série de temas foi abordada pelos parlamentares. De segurança pública à educação, passando por causas de proteção à mulher, os assuntos fomentaram importantes discussões. Um dos debates reuniu especialistas em educação e segurança pública para conversar ações que estão sendo realizadas ou que estão sendo desenvolvidas para proteger alunos e professores de possíveis ataques violentos em escolas.

Expectativas

Para o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSD), a experiência da primeira Assembleia Itinerante prepara a iniciativa para Maringá. “O Poder Legislativo é o grande alicerce de todas as reivindicações que surgem no Paraná. Temos a pretensão de correr as dez maiores cidades para ouvir e abraçar as reivindicações de toda a população. O sentimento de nossa gente deve se tornar as realizações da Assembleia Legislativa”, afirmou Traiano.

O presidente também avaliou como satisfatória a presença da Assembleia em Londrina. “A população, as entidades, a sociedade organizada se sentiram prestigiadas pelo Poder Legislativo presente na feira. Tivemos um número de vinte parlamentares que também estiveram lá para a sessão especial em que nós prestamos homenagens a pessoas influentes da sociedade. Portanto, acho que quem ganha com isso é Paraná. A Assembleia presente no interior oportuniza a participação popular”, completou.

Para o primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), as ações de Londrina devem se repetir em Maringá. “Saímos de Londrina com documentos robustos, com diversas sugestões de proposições que serão analisadas por nossas equipes técnicas e passarão a tramitar na Assembleia”, comentou Curi.

Representante de Maringá no Legislativo, a segunda secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), afirmou que as ações na ExpoLondrina foram um sucesso e que em maio as lideranças e moradores de Maringá e região terão a mesma oportunidade na Expoingá. “A Assembleia Itinerante é uma medida estratégica para aproximar o Poder Legislativo da população paranaense. A estrutura estará pronta na Expoingá para receber sugestões e demandas da região”.

Maringá

“O Agro em Movimento” é o tema da Expoingá 2023, uma das maiores exposições agropecuárias do Brasil. A presidente da Sociedade Rural de Maringá (SEM), Maria Iraclézia de Araújo, explicou que o tema foi escolhido por ser a atividade do agronegócio dinâmica e vibrante. Ela ressaltou que, para esta edição, a Expoingá mantenha o ritmo de evolução alcançado nos anos anteriores. Em 2023, o evento conta com um número recorde de expositores, mais de 1.300. A previsão é de que prospecção de negócios atinja a ordem de R$ 720 milhões. Mais de 500 mil pessoas são esperadas no evento.

A edição 2023 da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá) será realizada entre os dias 4 a 14 de maio. A Assembleia participa do evento entre os dias 10 e 13 de maio. Na cidade, o evento para ouvir a sociedade ocorre no dia 12, às 19 horas, no auditório do Parque Internacional de Exposições de Maringá, quando as entidades entregam as reivindicações da região.