Secretarias da Prefeitura de Guaratuba têm mudanças de comando

O Diário Oficial do Município de Guaratuba trouxe nesta segunda-feira (17), diversas mudanças promovidas pelo prefeito Roberto Justus no comando de secretarias. A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba.

Adriana Fontes, que estava à frente do Meio Ambiente, assume a Secretaria de Cultura e Turismo no lugar de Thaís Salvi, que estava no cargo há seis meses. Thaís Salvi agora ficará lotada como diretora geral. Segundo apurado pelo Portal da Cidade, a favorita para assumir o cargo deixado vago por Adriana é a vereadora Ana Maria Correa (PROS), abrindo espaço na Câmara Municipal para seu suplente, Sérgio Alves Braga (PROS).

Seguindo com as mudanças, o vice-prefeito Edison Camargo (PSD) sai do cargo de Subprefeito Regional do Coroados e é substituído por seu filho Cláudio Dal Col, que deixou a Secretaria de Urbanismo após a polêmica envolvendo o despejo de famílias na Avenida Rio de Janeiro, segundo reportagem do Portal da Cidade Guaratuba. Donato Focaccia, sogro do prefeito Roberto Justus, assume a pasta no lugar de Dal Col.

Na Secretaria de Administração, Tatiana Maia Vieira deixa o cargo para a assumir a direção do Guaraprev, no lugar de Edilson Garcia Kalat, que assumiu o lugar de Donato Focaccia na Secretaria de Habitação. No lugar de Tatiana Vieira, assume Angelita Maciel, pessoa de confiança de Roberto Justus, que já exerceu diversas funções no executivo municipal.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba