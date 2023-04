Zeca Dirceu divulga lista dos Mais Médicos. Litoral tem 9 vagas em 6 cidades.

Nesta terça-feira (18), o governo federal publicou o edital de seleção das cidades e das vagas do programa Mais Médicos. No Paraná, são 151 cidades selecionadas com 338 vagas para médicos no estado. “Acompanhei a ministra Nísia Trindade na segunda-feira (17) em Curitiba, e ela adiantou que o Paraná vai receber o programa Mais Médicos, entre outras ações na saúde. A ministra reiterou a importância dos estados e dos municípios para contribuir no atendimento dos moradores e no fortalecimento do SUS”, afirmou Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados.

O deputado divulgou a lista com todas as vagas distribuídas nas cidades. O Litoral do Paraná vai ganhar 9 médicos do Programa Mais Médicos, em seis cidades. Apenas Morretes ainda não está incluída nesta primeira fase o retorno do programa.

Confira as cidades e as vagas disponíveis:

Antonina: 1

Guaraqueçaba: 1

Guaratuba: 2

Matinhos: 1

Paranaguá: 3

Pontal do Paraná: 1

O Programa Mais Médicos foi retomado pelo governo Lula. Este primeiro edital traz 6.352 vagas. De acordo com o Ministério da Saúde, previsão é de que até o fim de 2023, 28 mil profissionais estejam atuando em todo o país, principalmente nas áreas de extrema pobreza e vazios assistenciais. “Com isso, mais de 96 milhões de brasileiros terão a garantia de atendimento médico nos serviços da atenção primária, porta de entrada do SUS”, assegura o ministério

“A vacinação voltou, o Mais Médicos foi retomado, o Ministério da Saúde já está trabalhando na redução das filas no SUS, está trabalhando no fortalecimento do SUS, na saúde da mulher e na valorização dos profissionais da saúde”, completou o deputado.

A lista completa