Adolescente é suspeito de ameaças de massacre em escola de Antonina

Na tarde desta terça-feira (18), policiais militares encaminharam um adolescente de 17 anos à 7ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Antonina, suspeito de postar ameaças de massacre de crianças de uma escola local.

Policiais militares do Setor de Inteligência do 9ºBPM e da Polícia Civil investigam as ameaças divulgadas nas redes sociais que estavam causando pânico. Eles rastrearam e identificaram um adolescente que foi localizado em sua casa, no Centro da cidade.

Em conversa com os policiais, a mãe do rapaz contou que já sabia das mensagens que eram bastante comentadas na cidade, mas não acreditava que seu filho seria o responsável. Os policiais então, efetuaram buscas no quarto do adolescente. “Nada de ilícito foi localizado”, diz a PM,mas o aparelho celular foi apreendido.

O jovem acabou encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil que dará prosseguimento ao caso.