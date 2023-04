PMs acusados de matar jovem em Guaratuba são absolvidos por júri popular

A cena da morte, na avenida Visconde do Rio Branco, na noite de 4 de fevereiro de 2017

Os dois policiais militares acusados pela morte de Mateus de Lima Ferraz da Silva foram absolvidos pelo júri popular em Guaratuba, após dois dias de julgamento. A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba.

O jornal online destaca que Mateus Ferraz, então com 19 anos, “foi alvejado por 12 tiros, um deles acertou o rapaz, pelos policiais em fevereiro de 2017, enquanto trafegava em uma motocicleta”.

Segundo a denúncia feira pela 2ª Promotoria de Justiça de Guaratuba, os policiais, um tenente e um soldado, teriam forjado uma cena de confronto armado, implantando junto ao corpo da vítima uma arma calibre 38 sem autorização e com número de identificação raspado, além de drogas.

As investigações apontaram que a vítima estava indo visitar a namorada e o filho recém-nascido quando fugiu de uma abordagem policial e foi alvejada pelas costas. A motocicleta estava regularizada, mas teria fugido porque havia alterado o escapamento para produzir mais ruído e o rapaz teve medo de ter a motocicleta apreendida.

O Ministério Público do Paraná denunciou os acusados por homicídio qualificado, posse ilegal de arma com sinais raspados, tráfico de drogas e falsidade ideológica.

O tribunal do júri contou com esquema de segurança reforçada nas imediações do Fórum. O advogado Piero Madalozzo, que representa a família de Mateus, disse que analisa junto aos familiares se vai recorrer da decisão.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba