Advogada diz que Terin procurou moradores: “Não aceitem migalhas”

Derramamento de nafta aconteceu no dia 9 e alguns moradores ainda não puderam voltar para casa | foto: Ilha do Mel FM

A advogada Isabella Nacle, que defende famílias que foram desalojadas por causa do vazamento de nafta no terminal da Terin, em Paranaguá, divulgou vídeos afirmando que a empresa está oferecendo “migalhas” para moradores afetados pelo acidente do último dia 9.

Nacle, junto com advogados de seu escritório e alguns moradores do bairro Rocio estiveram na terça-feira (18) na sede do Ministério Público em Paranaguá em uma reunião com promotores de Justiça e ainda com representantes da Terin, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, IAT e Ibama.

“A Terin, ontem (dia 18), firmou um compromisso público perante o Ministério Público, Defesa Civil e população, que eles têm cinco dias para apresentar um plano de ação. O que eles fizeram hoje? Como lobo que espera a ovelha se recolher nas suas casas, eles estão indo de casa em casa e oferecendo migalhas”, afirmou a advogada no vídeo publicado no Instagram (texto editado).

“Não aceite negociar por migalhas, eu peço por favor. A sua vida vale mais que isso, espere os cinco dias. A Terin tem que apresentar esse plano de ação perante o Ministério Público. Os meus clientes não irão se vender e você, eu espero que também não!”.

Em uma segunda gravação, dra Nacle explica o que se espera da empresa: “Complementando o vídeo anterior, o que é este plano de ação: foi uma exigência do meu escritório, firmado em audiência pública com Ministério Público Estadual, junto à Defesa Civil e à população. A audiência que teve ontem, em que a Terin se comprometeu no prazo de cinco dias em apresentar respostas de curto, médio e longo prazos. Eles têm que nos dar resposta do que vão fazer”.

A advogada também se dirige às pessoas que não saíram de suas casas, como seus clientes tiveram de fazer: “Você, morador que não foi desabrigado, você precisa ter resposta se você está correndo risco, se você não está, porque você não está. Nós precisamos agir em conjunto, não vamos nos calar, queremos o plano de ação, queremos, além de indenização, segurança para vocês todos”, conclui.

Em conversa com a reportagem, Isabella Nacle acrescentou que um diretor da Terin esteve nas casas de seus clientes na noite de quarta-feira (19) e ofereceu R$ 4 mil para que eles desistissem de um processo. Também disse que a empresa a procurou nesta sexta-feira (21), dizendo que teria uma proposta para oferecer.

O Correio procurou a Terin que não quis se pronunciar a respeito do assunto.

Bombeiros e IAT também apresentarão relatórios, diz jornal

De acordo com matéria publicada pela Folha do Litoral, além do compromisso da Terin de “apresentar um plano de ação acerca do suporte às famílias atualmente afastadas de suas residências”, o Corpo de Bombeiros e o IAT (Instituto Água e Terra) também se comprometeram com respostas.

Segundo a reportagem, no mesmo prazo de cinco dias após 18 de março, o Corpo de Bombeiros apresentará informações sobre o plano da Terin para a redução dos riscos nos pontos ainda críticos. Além disso, encaminhará, a cada cinco dias, informações atualizadas sobre as medições realizadas e atualizações quanto às condições de segurança dos moradores.

Já o IAT, órgão estadual de licenciamento e fiscalização ambiental, deverá apresentar, em dez dias, um relatório das ações adotadas pelo órgão diante dos fatos, em especial, sobre a manutenção ou troca das tubulações e a suspensão e retorno das atividades no terminal da Terin.

No último informe divulgado, na tarde desta sexta-feira (21), o Corpo de Bombeiros confirma que as seis famílias ainda não foram autorizadas a retornar às suas residências, 12 dias depois do acidente