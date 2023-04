Como a tecnologia mudou o cenário das empresas no Brasil

Você já se perguntou alguma vez qual o verdadeiro impacto causado pela tecnologia nas empresas do Brasil? Pode parecer uma questão um tanto retórica, mas toda essa evolução se reflete profundamente não só no âmbito financeiro e econômico, mas principalmente na vida das pessoas.

Os avanços tecnológicos vistos no dia a dia no mundo corporativo afetam diretamente a dinâmica das relações sociais. Por exemplo, quem se lembra quando a sociedade começou a ter a oportunidade de trabalhar remotamente?

A área do entretenimento também tem sido aquela que mais tem evoluído. Em alguma vez pensou que seria possível jogar jogos em um cassino online a partir de casa ou jogar o mesmo jogo em rede com várias pessoas em outros países do mundo? Essas e outras transformações impactaram de forma bastante positiva a vida das pessoas, e continuarão por muitos e muitos anos. Sendo assim, seguiremos neste artigo falando sobre os aspectos transformacionais que vemos na sociedade de um modo geral através do avanço tecnológico.

Maior facilidade no contato com clientes e prestadores de serviços

Os meios de comunicação nunca avançaram tanto quanto nos últimos anos. Não nos lembramos mais da última vez que foi preciso usar um telefone de contato para acessar o suporte ou falar com alguém diretamente sobre algum produto ou serviço.

Tudo isso hoje em dia é feito através de alguma rede social, por meio de troca de mensagens ou envio de áudios! O WhatsApp, por exemplo, é a forma mais usada no Brasil quando há a necessidade de efetuar uma compra, troca, reclamação ou simplesmente contactar um cliente.

E tudo isso é capaz de gerar maior rapidez e agilidade na resolução de problemas, impactando assim positivamente no rendimento das empresas.

O ChatGPT e a disputa entre o Google e a Microsoft

Um outro exemplo sobre o impacto que a tecnologia causa no dia a dia das empresas é o ChatGPT. Esta disputa ChatGPT vs. Google e Microsoft acontece porque essas empresas gigantes não querem perder tempo ao oferecer recursos de última geração aos seus clientes.

O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que foi desenvolvida pelo professor Stephen Clark, da Universidade de Cambridge. Clark e sua equipe criaram este chatbot no intuito de oferecer resultados para pesquisas complexas de forma rápida e precisa. Além disso, o ChatGPT pode ser usado como ferramenta de suporte, pois ele responde a qualquer tipo de pergunta instantaneamente.

Por conta disso, a disputa entre a Microsoft e o Google está ainda mais acirrada. Afinal, por serem as maiores empresas de tecnologia e pesquisa do planeta, elas não querem ficar fora dessa.

Fazendo uma previsão otimista, acreditamos que muito provavelmente, em um curto espaço de tempo, você poderá utilizar uma versão deste tipo de chatbot criada por uma dessas empresas. Fazemos esta afirmação, pois elas não deixam passar nenhum detalhe. Além disso, estão sempre inovando para se manterem como referência no mercado e atender as necessidades dos seus clientes.

Custos reduzidos

Reduzir os custos gerados por uma empresa é prioridade número um de todo e qualquer empresário! Com a tecnologia, uma gestão mais eficiente e objetiva acaba proporcionando ao empregador, no final do mês, gastos menores e até mesmo desnecessários.

Além disso, através dos avanços tecnológicos, é possível acompanhar com mais precisão em que área ou setor da empresa os gastos estão sendo maiores, evitando assim prejuízos que venham a comprometer a longo prazo a receita e os investimentos feitos pelos empresários.

Melhores estratégias de marketing

O que não podemos deixar de enfatizar quando se trata de avanços tecnológicos no Brasil é a tendência que vem se consolidando a cada dia: a prática do Marketing de Atração (ou o Inbound Marketing).

E o que está por detrás deste conceito? Bem, aqui a ênfase é na forma como as empresas se posicionam com relação ao cliente, ou seja, o cliente precisa notar que a empresa está disposta a ouvi-lo, atendendo às suas demandas e necessidades. Além disso, é criada uma certa proximidade com o futuro cliente através das redes sociais e conteúdos nelas inseridos.

Falando em conteúdos, a ideia aqui é produzir algo que faça com que o cliente se sinta atraído e representado pela marca da empresa. E isso vai muito além das palavras usadas para criar os textos, mas envolve uma série de fatores como fotos, temática, cores e música.

De forma geral, todo esse impacto causado pelas mudanças tecnológicas servem como um grande termômetro para medir os resultados satisfatórios nas empresas brasileiras.