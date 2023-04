Pontal realiza fórum e feira de doação no Abril Laranja

A programação de Pontal do Paraná do mês voltado a ações de combate aos maus-tratos dos animais tem dois importantes eventos nesta semana.

Na terça-feira (25), às 18h, acontecerá o II Fórum Abril Laranja, promovido pela Rede de Proteção Animal (RPA) de Pontal do Paraná, que é ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.

O fórum reunirá vários profissionais especializados no assunto animal, entre eles biólogos, veterinários e protetores. O evento acontece no Centro de Capacitação, na rua Dídio Costa, 422, no balneário Praia de Leste

Veja toda a programação na imagem abaixo

No sábado (29), acontece a 1º Feira de Adoção de Animais, na Praça Alvorada, no balneário Shangri-lá, a partir das 13h30.

O evento também é articulado pela RPA de Pontal e contará com stands, doação de brindes, atividades recreativas, Corrida Kids e muito mais.

Serão vários cães e gatos, já castrados ou com castração programada e prontos para ganhar uma nova família.