Eufrasina tem mutirão e oficina de construção de biodigestores

Fotos: Pierpaolo Nota / Portos do Paraná

Um mutirão de limpeza recolheu 110 quilos de recicláveis e 56 quilos de não recicláveis em Eufrasina, localidade na margem norte da baía de Paranaguá.

A ação foi realizada na quarta-feira (19), com coordenação da Diretoria de Meio Ambiente da empresa pública Portos do Paraná. Participaram da ação alunos de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná (UFPR), alunos da escola estadual do local e a comunidade local. Eufrasina fica no continente, mas só tem acesso por água e por isso é chamada de “ilha”.

Jaqueline Dittrich, bióloga da Portos do Paraná e uma das coordenadoras da ação, conta que a iniciativa foi tomada em parceria com a Associação de Moradores da Ilha de Eufrasina. “A limpeza de hoje é uma ação preparatória para um próximo evento, agendado para semana que vem, dia 25. Vamos apresentar aos moradores uma oficina de confecção de biodigestores, falar também de saneamento básico e de gerenciamento de resíduos”, informou.

“Primeiro foi realizada a implantação de um sistema de tratamento de esgoto na associação de moradores e escola do local, agora essa ação de coleta de resíduos e semana que vem faremos uma apresentação geral do que temos feito e do que pretendemos fazer na ilha”, afirmou o professor da Universidade Federal do Paraná, Fernando Augusto Silveira Armani.

Para Rosene Aparecida Passos, presidente da Associação de Moradores da Ilha Eufrasina, esse tipo de ação é muito importante, ainda mais que se conseguiu envolver os alunos da escola, para que eles aprendam não só a não descartar o lixo de forma errada, como a recolher o lixo que alguém eventualmente largou pelo caminho. “Com a comunidade limpa e organizada, fica mais bonito quando vem pessoas de fora, notam que em Eufrasina existe o cuidado com o meio ambiente”, disse.