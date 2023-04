Foz realiza consulta pública sobre 4 novos parques naturais

A Prefeitura de Foz do Iguaçu vai realizar na próxima terça-feira (25) uma nova consulta pública para a criação de quatro novas unidades de conservação. Devem ser criados parques naturais municipais (PNM) em três áreas de vegetação nativa na região Norte (duas na Vila C e uma na Vila A) e outra na região Sul (bairro Porto Meira).

A audiência, a partir das 18h30 no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu (Ceai) anexo ao Bosque Guarani, é o primeiro passo para iniciar procedimentos semelhantes aos adotados em relação aos bosques dos Macacos, no Jardim Ipê, e Guarani, na região central, que,segundo a prefeitura, já se encontram em estágio avançado.

Além da importância ambiental dessas áreas, que receberão daqui para frente um “status” de maior proteção, haverá um incremento na arrecadação do ICMS Ecológico, um recurso muito importante para a sustentabilidade de Foz do Iguaçu. “Estamos criando seis áreas protegidas, como são definidas as unidades de conservação, melhorando a qualidade do ar, possibilitando ao município dobrar a arrecadação com o ICMS Ecológico do Governo do Estado, que hoje é de R$ 4 milhões ao ano”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

As novas áreas onde serão criados os parques naturais de Foz do Iguaçu já integram o Plano Municipal de Mata Atlântica. O plano inclui as reservas do Horto Municipal, na rua Carlos Kapfemberg (Porto Meira); as unidades de conservação Itaipu C, nas ruas Aracaju e Manaus, na Vila C (uma delas com trecho do córrego Brasília); e a Unidade de Conservação Itaipu A, localizada entre as avenidas Paraná e Tancredo Neves, na Vila A, e trecho com o arroio Jupira.

De acordo com o biólogo Jorge Pegoraro, da Secretaria de Meio Ambiente, os bosques dos Macacos e Guarani já se encontram em fase final para criação, “ou seja, para se tornarem parques naturais municipais”, disse.

Os trabalhos executados até agora incluem o levantamento da fauna e flora, topografia e delimitação do perímetro, levantamento da documentação, realização de consulta pública (13/02/2023), entre outros, “restando apenas a elaboração e a publicação do decreto para sua criação”, ressaltou Pegoraro. As áreas que terão mais proteção são fragmentos florestais de vegetação nativa do bioma mata atlântica, consideradas áreas verdes urbanas do município, que abrigam aves e outros animais silvestres, informou o biólogo.

Assim que os bosques forem transformados em unidades de conservação, eles serão cadastrados no Instituto Água e Terra (IAT), primeiro passo para ampliar a participação no ICMS Ecológico, imposto estadual destinado aos municípios que preservam suas áreas verdes.

Consulta pública para criação de novas unidades de conservação

Dia e horário: Terça-feira (25), a partir das 18h30

Onde: Centro de Educação Ambiental (CEAI), anexo ao Bosque Guarani

Informações: (45) 3308-2165 ou 33-08-2164

Fontes: Prefeitura de Foz e Correio do Paraná