Semana Cultural Indígena atrai visitantes na Ilha da Cotinga

Apresentação na Escola Estadual Indígena Pindoty | Fotos: TCP / Divulgação

Entre os dias 18 e 20 de abril, a Ilha da Cotinga, lar da aldeia Pindoty, sediou a Semana Cultural Indígena. O objetivo da programação é aproximar a comunidade de Paranaguá e órgãos públicos à cultura do povo Guarani Mbya. Na quarta-feira (19 de abril) 19 foi celebrado pela primeira vez com este nome, o Dia do Povos Indígenas.

Entre as atrações da Semana estão as trilhas, a venda de artesanato, as rodas de conversa e a apresentação do coral. Um dos destaques foi a apresentação do Xondaro, a dança do guerreiro guarani, expressão que traz movimentos que desenvolvem agilidade, resistência, força e mobilidade dos participantes, assim como a conexão com o divino.

A Semana dos Povos Indígenas é aberta ao público desde 2018 e é organizado pela própria comunidade, com suporte dos profissionais da Escola Estadual Indígena Pindoty. A celebração recebe principalmente alunos e professores de escolas públicas e faculdades da região, bem como aos membros de órgãos públicos e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Apoio da TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, forneceu o transporte: uma embarcação com capacidade para 90 pessoas que levou os visitantes no trajeto entre Paranaguá e a ilha, bem como o custeio da alimentação, distribuída ao longo dos três dias de evento. Aproximadamente 210 pessoas visitaram a aldeia.

“Apoiar a Semana Cultural dos Povos Indígenas é um ato que fortalece a comunidade, estimulando sua autonomia e combatendo o preconceito. Também observamos os impactos socioambientais positivos gerados por esta iniciativa, o que é benéfico para toda a comunidade do entorno”, explica o gerente institucional da TCP, Allan Chiang.

O apoio do terminal faz parte do Plano Básico Ambiental de Componente Indígena da TCP, dentro dos condicionantes do licenciamento ambiental, ações de apoio à cultura, infraestrutura, turismo, subsistência e monitoramento das comunidades indígenas da região.

25 Anos – Ao longo dos 25 anos de existência, a TCP vem gerando impacto social, ambiental e econômico na vida da cidade do litoral paranaense. Neste período, a empresa já beneficiou mais de 40 projetos sociais por meio de Leis de Incentivo Fiscal, além de ter apoiado 230 ações promovidas em parceria com entidades locais.