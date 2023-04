Alunos do Jovem Aprendiz de Pontal do Paraná conhecem a Assembleia Legislativa

Os estudantes tiveram a oportunidade de visitar o Plenário da Casa | Fotos: Orlando Kissner/Alep

Alunos do Programa Jovem Aprendiz de Pontal do Paraná fizeram uma visita guiada na Assembleia Legislativa do Estado nesta quinta-feira (20).

A turma conheceu a história do Legislativo e as funções dos deputados estaduais e das comissões, além dos ambientes que são palco de debates e criações de projetos de lei, como o Plenário Deputado Waldemar Daros. A visita foi proposta pela deputada Ana Júlia (PT), após uma palestra ministrada para os alunos do projeto.

A coordenadora do projeto, Loisleyne Rocha, destacou a importância da visita e como ela pode ser uma experiência incrível e de expansão para os alunos. “Agora eles completam 18 anos, a maioria vota. Alguns vão começar a votar agora com 16 anos. Para eles é essencial ter essa noção política”, complementou Loisleyne.

O Projeto Jovem Aprendiz de Pontal do Paraná é desenvolvido pela Prefeitura. A turma que visitou a Assembleia Legislativa do Paraná encerra o ciclo no final deste mês de abril.

Visita Guiada

Para conhecer a Assembleia Legislativa em uma visita guiada, é preciso entrar em contato com o Cerimonial da Casa para fazer o agendamento. É necessário apresentar um ofício constando o nome da instituição (se for uma escola ou universidade), contato (nome, telefone e e-mail), grau de escolaridade dos alunos, idade dos visitantes e número de pessoas no grupo.

As visitas acontecem sempre de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas. Porém, recomenda-se a visitação entre segundas e quartas-feiras, porque são dias em que ocorrem as sessões plenárias. Segunda e terça, a partir de 14h30 e nas quartas pela manhã. Para mais informações, o telefone da Coordenadoria de Cerimonial é o (41) 3350-4007.

Ou acesse o site: www.assembleia.pr.leg.br/assembleia/visite-a-assembleia

Fonte: Alep / André Luiz Slosavski