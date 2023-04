Definida licitação: obra no km 33 da BR-277 deve durar 4 meses

Foto: Grupo BR-277

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou que já definiu a empresa vencedora da licitação para os reparos no Km 33 da BR-277, que teve afundamento no início de março.

A Neovia Infraestrutura Rodoviária Ltda, com sede em Curitiba, venceu a licitação pelo valor de aproximadamente R$ 3,5 milhões e terá de executar o serviço em quatro meses após a assinatura do contrato e a ordem de serviço. Se tudo correr bem, a obra deve ficar pronta entre final de setembro e o mês de outubro.

O trecho é o último que sofreu avarias na BR-277, entre Curitiba e o Litoral. Os problemas mais começaram em outubro de 2022, perto de completar um ano do fim do pedágio, quando a manutenção da rodovia ficou a cargo do Dnit.

Houve deslizamento de pedras e terra nos Km 39, 41 e 42, mas, no final do governo Bolsonaro, o órgão precisou apelar para o governo estadual porque não tinha recursos para fazer os consertos.

Acabou ficando apenas com o trecho do km 42, e levou cerca de seis meses para concluir as obras consideradas emergenciais, já no governo do presidente Lula.