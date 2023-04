Paraísos de Guaratuba – Morro dos Perdidos

Texto: Maria Wanda de Alencar – fotos: Maria Wanda de Alencar e Facebook do local

Localização

O Morro dos Perdidos está localizado no município de Guaratuba, inserido na Área de Proteção Ambiental – APA de Guaratuba, abrangendo uma área de aproximadamente 1.500 hectares de floresta ombrófila densa de Mata Atlântica.

A altitude do ponto mais alto do morro mostrava 1.449 m, local onde o ar é mais rarefeito, de lá, em dias claros, como este da fotografia, é possível vislumbrar as baías de Guaratuba/PR e da Babitonga/SC, entremeadas pelos encantos dos “cordões” de Serra do Mar, uma sobrepondo a outra, dando-nos a percepção da grandeza do Universo e do nosso tamanho perante a Ele. O que nos faz refletir sobre a necessidade de harmonização da relação ser humano e natureza, uma vez que somos parte dela.

Serra do Mar

A Serra do Mar é tão relevante à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que foi considerada Patrimônio Nacional pela nossa Constituição Federal. Tombada pelo Estado do Paraná como patrimônio ambiental, histórico e cultural. Apresentando-se por um conjunto de escarpas festonadas, parte integrante do maciço atlântico, sistema montanhoso que se estende ao longo da costa brasileira, do Espírito Santo ao sul de Santa Catarina. No território paranaense a Serra do Mar abriga as maiores elevações do Centro-Sul brasileiro. Foi historicamente o grande obstáculo entre o litoral e o planalto.

Sua origem está associada à separação do continente africano e sul-americano, há mais de 100 milhões de anos, quando os continentes que formavam a Gondwana iniciaram o seu desmembramento. A formação da Serra do Mar adveio a partir dos movimentos epirogênicos, tectônicos e das alterações do clima, o qual é sempre úmido com chuvas em todos os meses do ano. Esta alta pluviosidade e declividade contribuem para o carregamento do solo – que pode chegar a grandes deslizes de terra e rochas – e da floresta densa.

No Litoral, temos acompanhado os constantes deslizamentos, os quais tem nos deixado apreensivos, requerendo do poder público e da sociedade em geral cuidados e medidas compatíveis à manutenção e preservação deste ambiente.

O inigualável – Morro dos perdidos

Espaços como este, propiciam o contato com o ambiente natural e com a nossa própria essência, o silêncio e o murmurar das cachoeiras, dos pássaros, dos ventos balançando a cabeleira das folhas nos galhos das árvores tornam esse lugar irresistível à visitação, em razão da grande beleza cênica. Portanto, conhecer o território onde vivemos, torna-nos mais conscientes da necessidade de preservação da biodiversidade. Também, é uma maneira de valorizar as grandes riquezas do litoral guaratubano e paranaense.

As cachoeiras

O relevo acidentado deste local favoreceu a formação de cachoeiras, onde as águas fluem aos borbulhões. É um deslumbre que compõe o conjunto da grande obra chamada Natureza.

Lembrando sempre que as áreas rurais do litoral estão povoadas por povos de comunidades ricas em histórias e cultura, que devem ser conhecidos, respeitados, valorizados e compreendidos a partir de seus modos de vida.

Contato

O Morro dos Perdidos está dentro de uma propriedade privada, porém, para nossa sorte recebem visitantes, portanto para conhecer e vivenciar o local com suas trilhas, picos, rios e cachoeiras é preciso agendamento.

Abaixo, link e WhatsApp.

https://linktr.ee/morrodosperdidos

(41) 99864-3670