Itaipu e PTI promovem evento sobre segurança hídrica e desenvolvimento territorial sustentável

Workshop do Núcleo de Inteligência Territorial (NIT) vai apresentar as principais iniciativas multidisciplinares desenvolvidas nos últimos anos sobre os temas

A Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) promovem, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), das 8h30 às 17h30, a 4ª edição do Workshop do Núcleo de Inteligência Territorial (NIT), no Cineteatro dos Barrageiros. O evento, que terá como tema “Contribuições para segurança hídrica e desenvolvimento territorial sustentável: resultados e perspectivas futuras”, será presencial e on-line. As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.even3.com.br/ivworkshopnit/?utm.

Serão 33 palestras, com apresentação dos principais trabalhos desenvolvidos pelo NIT na Usina Hidrelétrica de Itaipu e/ou na sua região de entorno. Participam do encontro 186 profissionais das mais diversas áreas do conhecimento e pesquisadores de 19 diferentes instituições acadêmicas renomadas do país.

As temáticas abordadas incluem água, clima, território, biodiversidade, saneamento ambiental, águas subterrâneas, sensoriamento remoto, ecossistema, aquicultura, biodegradação, variabilidade climática, saúde pública e educação ambiental.

O NIT é um espaço técnico-científico formado por pesquisadores da Itaipu, PTI e instituições acadêmicas, organizado para garantir o compartilhamento de dados de projetos nas temáticas de segurança hídrica, energia e desenvolvimento sustentável.

O conhecimento e a experiência acumulados pela Itaipu Binacional nos últimos 40 anos serviram como motivadores para a criação do Núcleo, que atua com a geração e análise de dados (técnicos e científicos) que, transformados em informações relevantes, tornam-se fundamentais para a tomada de decisão de maneira estratégica e adequada.

Em síntese, o NIT fornece serviço de suporte para o planejamento nas suas mais diversas instâncias (local, municipal ou regional), de forma a atribuir caráter prático às atividades de pesquisa desenvolvidas na região.

