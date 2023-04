Responsáveis por clínica de recuperação são presos pela em Pontal do Paraná

A Polícia Civil prendeu três homens que mantinham uma clínica de reabilitação no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. Eles são suspeitos de cometerem torturas, maus tratos e de manterem pessoas em cárcere privado.

Internos denunciaram os maus tratos e equipes da assistência social da Prefeitura e da Guarda Municipal foram conferir a situação.

No local encontraram acomodações sem a higiene adequada, pessoas debilitadas e mantidas em cárcere privado. Os três homens responsáveis foram presos na quinta-feira (20) e levados junto com testemunhas e as 16 vítimas para a Delegacia da Polícia Civil.

Parte dos internos retornou para casa de parentes e dois foram encaminhados para unidades de saúde para atendimento médico.