Pontal do Paraná recebe Justiça nos Bairros e Paraná em Ação

Pontal do Paraná recebe nesta quinta e sexta-feira (27 e 28), o programa Justiça do Bairro e a feira de serviços Paraná em Ação, com uma serviços gratuitos, como confecção de documentos, orientação jurídica, intermediação de vagas de emprego e cadastramento em programas sociais.

A ação é promovida em conjunto pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Seju) e Prefeitura, que, garantiu o ginásio de esportes da Escola Municipal Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho para a realização do evento.

Durante os dois dias, a população poderá providenciar Carteira de Identidade, CPFs, carteira do programa ID Jovem (que abre acesso a uma série de serviços), CNH Digital, Título de Eleitor, Carteira do Trabalho Digital, Carteira do Autista e Passe Livre. Também será possível se inscrever em programas estaduais como o Nota Paraná (que devolve ao consumidor parte do ICMS cobrado nas compras do compras no comércio e dá prêmios mensais em dinheiro), Energia Solidária, Água Solidária, e Casa Fácil Paraná.

Serão disponibilizadas vagas de emprego, através da Agência do Trabalhador Itinerante, orientação socioassistencial para mulheres vítimas de violência, por meio do Ônibus Lilás.

JUSTIÇA NO BAIRRO – Pelo programa Justiça do Bairro serão oferecidos os serviços de atendimento para a resolução de conflitos na área da família, orientação jurídica diversa e reconhecimento de união estável. O programa é uma iniciativa do Poder Judiciário do Paraná e visa proporcionar à população em situação de vulnerabilidade econômica o acesso à justiça de forma célere, efetiva e desburocratizada.

“Agora é a oportunidade para quem precisa regularizar diversas situações jurídicas, fazer algum esclarecimento e receber orientação jurídica. Divórcio consensual, pedido de guarda, uma dissolução de união estável, reconhecimento voluntário de paternidade, várias questões que o cidadão pode resolver em horas”, declarou a desembargadora Joeci Machado de Camargo, coordenadora do programa pelo TJ-PR.

Pela prefeitura de Pontal serão disponibilizados serviços como atualização do CadÚnico por meio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), e ações da Secretaria de Meio Ambiente, como o cadastramento para castração gratuita de pets.

Ainda serão disponibilizados diversos serviços municipais e atividades de lazer para toda a família. “Eu quero agradecer a toda equipe que estará neste trabalho em prol da nossa população”, afirmou o prefeito Rudão Gimenes.

Data: quinta e sexta-feira (27 e 28 de abril)

Horário: das 9h às 17h

Local: Ginásio da Escola Municipal Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho

Rua Corais, 935 – balneário Shangri-lá.