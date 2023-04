Grupo percorre rios e mar para apresentar Arte e Palhaçaria no Litoral

Apresentação na Vila de Tibicanga, em Paranaguá | foto: Marcelo Andrade

Alunos da escola de Piaçaguera recebem nesta quarta-feira (26) os artistas do projeto Ilha, Arte e Palhaçaria. Até junho, serão visitadas diversas ilhas e localidades afastadas, como é o caso da Piaçaguera, que só tem acesso por barcos, através da baía de Paranaguá e por isso é chamada de ilha pela própria comunidade.

A parada seguinte será no dia 5 de maio na Escola Municipal do Campo Nazira Borges, em Alexandra. A agenda foi aberta em novembro do ano passado e segue até o próximo mês de junho. Nestes oito meses de realização, duas mil e quinhentas pessoas devem assistir ao espetáculo. No total, são 24 apresentações em escolas municipais de 12 ilhas e em escolas rurais no continente.

Os atores partem de Paranaguá e de Pontal do Paraná e costuma viajar até áreas insulares por meio de embarcações. Na chegada, o grupo artístico é recepcionado pelos moradores que se oferecem para ajudar no desembarque e montagem do cenário.

Apresentação na “Ilha” do Amparo, em Paranaguá | foto: Marcelo Andrade

“O Circo é Nosso” é o nome da peça do projeto. Em 50 minutos, o público mergulha na história da palhaça Mínima e do palhaço Pituim, que querem ter seu próprio circo. Na falta de recursos, eles decidem, por conta própria, fazer tudo e assumem o papel de apresentadores, domadora, mágico, malabarista e até uma pulga adestrada.

É um divertido convite à brincadeira e à diversão, enfatizando também o tema da segurança comunitária com foco nos moradores das ilhas e do continente. Em cena, estará sempre uma dupla de palhaços e, nos bastidores, uma equipe de apoio aos artistas.

O projeto é desenvolvido pela N Produções Culturais & Eventos, empresa idealizadora dos grupos Especialistas da Alegria e Especialistas da Alegria Kids, que se dedicam a performances semelhantes em hospitais, escolas e outros espaços. Para a concretização das apresentações, a iniciativa tem o patrocínio da empresa Cattalini Terminais.

Programa Comunidade Viva – Angela Cristina Bahry, coordenadora de ASG (Ambiental, Social e Governança) da Cattalini explica que a empresa apoia mais de 20 projetos junto à comunidade, através de seu Programa Comunidade Viva, e o Ilhas consegue atingir as crianças de comunidades pesqueiras, levando alegria e diversão para estas crianças, além de tocar em temas muito importantes, tais como a segurança comunitária.

“O município de Paranaguá possui muitas Ilhas em seu entorno, as quais merecem receber estes programas culturais. A Cattalini espera que outras empresas também comecem a apoiar projetos sustentáveis como este, até porque, se cada empresa apadrinhasse seu entorno, desenvolvendo projetos socioambientais, teríamos uma Paranaguá muito mais igualitária para todos”, afirmou.